Eugenie Bouchard atteint les quarts de finale à Auckland

La Québécoise Eugenie Bouchard a poursuivi son parcours au tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, grâce à un gain au deuxième tour du tournoi, mercredi.

Bouchard, 87e joueuse mondiale, a défait la Néerlandaise Bibiane Schoofs (174e), issue des qualifications, en trois manches de 6-7 (5), 6-4 et 6-4.

La rencontre a duré 2h36.

Toutefois, la joueuse de 24 ans a eu quelques ennuis au service, commettant, notamment, huit doubles fautes. De plus, elle a accordé 16 chances de briser à sa rivale, qui en a profité à sept occasions. En contrepartie, Bouchard a pris le service de Schoofs à neuf reprises.

Au prochain tour, Bouchard croisera le fer avec l'Allemande Julia Goerges, deuxième favorite du tournoi et 14e au classement de la WTA.

De plus, en double, Bouchard et sa partenaire américaine Sofia Kenin ont accédé aux demi-finales grâce à un gain par forfait sur la Russe Alexandra Panova et l'Allemande Laura Siegemund.

Raonic avance également

De son côté, le Canadien Milos Raonic a également poursuivi son chemin, lui qui participe au tournoi de l'ATP de Brisbane, en Australie.

Raonic, cinquième favori et 18e joueur au monde, s'est imposé en deux manches de 6-3 et 7-6 (2) devant le Serbe Miomir Kecmanovic (131e), issu des qualifications, au deuxième tour.

L'Ontarien a mitraillé son rival de 21 as dans ce match qui a duré 1h22. Il a commis trois doubles fautes, mais n'a offert aucune balle de bris à son rival.

Raonic affrontera le jeune Russe de 22 ans Daniil Medvedev lors des quarts de finale. Ce dernier a vaincu l'Écossais Andy Murray, qui a dégringolé au 240e rang mondial, en deux manches lors du tour précédent.