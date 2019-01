Cinq luttes à surveiller dans la LNH

L’année 2019 s’entame avec de nombreuses batailles à surveiller dans la Ligue nationale de hockey (LNH) d’ici la fin de la saison régulière.

Les Canadiens dans les séries?

Au Québec, les regards sont inévitablement tournés vers les Canadiens de Montréal et cette lutte pour une participation aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est. Avec une fiche de 21-14-5, le Tricolore compte 47 points au classement après 40 parties. Les principaux rivaux du Canadien risquent d’être les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo et les Islanders de New York. Présentement exclus des séries, les Islanders ont remporté leurs quatre derniers matchs. Ils ont maintenant engrangé 46 points en 38 rencontres.

L’autre course aux éliminatoires

Dans l’Association de l’Ouest, l’Avalanche du Colorado, les Ducks d’Anaheim et les Stars de Dallas ne pourront se permettre de ralentir s’ils veulent participer aux prochaines séries éliminatoires. Il est effectivement encore tôt pour écarter le Wild du Minnesota, les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton.

À qui le trophée Art-Ross?

Il sera intéressant de suivre la lutte pour le trophée Art-Ross, remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale. Nikita Kucherov, du Lightning de Tampa Bay, est présentement au sommet, avec 65 points. Suivent Mikko Rantanen et Nathan NacKinnon, qui sont coéquipiers au Colorado. Naturellement, la jeune vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid –qui a inscrit 58 points à ses 38 premiers matchs de la saison- compte toujours parmi les favoris pour finir en tête.

Les meilleurs dans l’Ouest

En plus de la course aux séries dans l’Ouest, il y a une chaude lutte pour savoir quelle formation terminera au sommet du classement dans cette association. Les Jets de Winnipeg et les Predators de Nashville semblent peut-être les mieux positionnés. Par contre, les Flames de Calgary sont actuellement au cœur de la lutte. À surveiller également : les Golden Knights de Vegas et les Sharks de San Jose.

Le Vézina à Fleury? Pas si vite...

Le Québécois Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, fait certainement partie des candidats pour l’obtention du trophée Vézina, décerné au meilleur gardien. Fleury mène la LNH avec ses 23 victoires et ses six blanchissages. D’autres athlètes n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. On peut mentionner le nom de Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto, mais aussi celui du Russe Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, qui a conservé une fiche de 15-3-2 en 20 départs. Ce dernier a dû rater plusieurs matchs en raison d’une fracture à un pied.