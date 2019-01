CH: Carey Price à l'entraînement

Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price participe à l'entraînement des siens, mercredi.

Price a sauté sur la patinoire en compagnie de ses coéquipiers, dont les gardiens Antti Niemi et Michael McNiven.

Price était blessé au bas du corps depuis quelques jours et avait raté les trois derniers matchs de son équipe en Floride face aux Panthers et au Lightning et à Dallas face aux Stars.

Price, qui a également assisté à la naissance de son enfant vendredi dernier, a pris part à 30 parties depuis le début de la saison, ayant conservé un dossier de 15-10-4 et une moyenne de buts alloués de 2,84.

Le prochain match du Canadien est prévu ce jeudi, à Montréal, contre les Canucks de Vancouver.

L'attaquant Joel Armia est également de retour à l'entraînement tout comme le défenseur David Schlemko.

L'attaquant Phillip Danault est cependant absent pour subir des traitements. Andrew Shaw est également absent.

Trios offensifs et paires défensives à l'entraînement

Byron - Domi - Drouin

Tatar - Peca - Gallagher

Lehkonen - Kotkaniemi - Armia

Agostino - Chaput - Deslauriers/Hudon



Mete - Weber

Reilly - Petry

Kulak - Benn

Alzner - Schlemko

Price

Niemi

McNiven