Auston Matthews veut relancer William Nylander

Toujours en quête d’un premier but cette saison, William Nylander pourra compter sur l’aide d’Auston Matthews jeudi quand les Maple Leafs de Toronto accueilleront le Wild du Minnesota.

«Nous avons joué ensemble au cours des dernières saisons et nous avions une bonne connexion, a indiqué Matthews au réseau Sportsnet. Nous avons créé beaucoup de choses en attaque ensemble et je lui ai dit que j’allais définitivement le chercher sur la glace [jeudi] et de lancer chaque fois que c’est possible en espérant que la rondelle finisse dans le but.»

Après avoir signé un pacte de six ans d’une valeur de 45 millions $ le 1er décembre, Nylander a entamé sa campagne cinq jours plus tard. En 11 sorties jusqu’ici, il s’est contenté d’une maigre récolte de deux mentions d’aide.

«Il continue de s’améliorer à chaque match, a affirmé Matthews à propos de son coéquipier. Plus il s’entraîne et il joue, plus il se sent en forme. C’est difficile de faire le saut lors du 30e match de la saison quand tu n’as pas disputé une rencontre en quatre ou cinq mois.»

«Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne marque un but, a-t-il ajouté. Espérons que ça arrive demain [jeudi], comme ça il aurait un poids de moins sur les épaules.»