Félix Auger-Aliassime s'incline devant le géant Ivo Karlovic à Pune

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui s'était qualifié pour le tableau principal du tournoi de catégorie 250 de l'ATP de Pune, en Inde, a subi la défaite au premier tour, mardi, face au Croate Ivo Karlovic.

Auger-Aliassime, 108e au classement de l'ATP, a été défait en deux manches de 6-4 et 7-5 par le 100e joueur au monde en 1h15.

Reconnu pour son service dévastateur, Karlovic, 6 pi 11 po, a claqué 13 as au cours du duel et n'a commis qu'une seule double faute. De son côté, le Québécois a réussi sept as, mais commis trois doubles fautes. Auger-Aliassime n'a obtenu aucune chance de briser Karlovic.

Le Québécois de 18 ans devrait grappiller quelques positions lors de la publication du prochain classement de l'ATP.

Andreescu et Bouchard avancent à Auckland

De son côté, la jeune Canadienne Bianca Andreescu, issue des qualifications, a remporté son match de premier tour du tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Andreescu, 152e au monde, a surpris la Hongroise Timea Babos, 59e au classement de la WTA, en deux manches de 6-4 et 7-6 (6).

Au prochain tour, elle croisera le fera avec la Danoise Caroline Wozniacki, première favorite de la compétition, ou l'Allemande Laura Siegemund. Cette dernière avait perdu contre Andreescu lors du dernier tour qualificatif, mais a joué de chance, étant tiré «lucky loser».

En double, la Québécoise Eugenie Bouchard, victorieuse en simple la veille, s'est imposée en double avec sa partenaire américaine Sofia Kenin devant la Néerlandaise Lesley Kerkhove et l'Américaine Sabrina Santamaria, 2-6, 6-3 et 10-6.

Bouchard (87e) affrontera au deuxième tour en simple la Néerlandaise Bibiane Schoffs (174e).

Raonic se paie les Bryan

Victorieux la veille lors de son match de premier tour en simple au tournoi de Brisbane, en Australie, Milos Raonic a continué sur sa lancée, cette fois en double, grâce à un gain au premier tour. L'Ontarien et son partenaire suédois Robert Lindstedt se sont imposés 3-6, 6-4 et 10-7 devant les jumeaux américains Bob et Mike Bryan.