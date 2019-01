Cinq athlètes sous la loupe en 2019

Changement d’équipe, bonne fin de saison ou retour au sommet après une longue léthargie. Plusieurs raisons expliquent pourquoi les attentes envers un sportif peuvent augmenter. Voici d’ailleurs cinq athlètes qui risquent fort d’être sous les feux de la rampe en 2019.

- Lance Stroll

Le pilote québécois a connu une année de misère en 2018. Il a obtenu son meilleur résultat au Grand Prix d’Azerbaïdjan en avril avec une huitième place. Il a conclu la campagne au 18e rang du classement des pilotes avec un maigre six points, cinq de plus que son coéquipier chez Williams, Sergey Sirotkin, qui a fini au 20e et dernier rang.

Stroll peut toutefois avoir espoir pour 2019. Il quitte une écurie moribonde pour se joindre à l’équipe anciennement connue sous le nom de Force India, achetée par un groupe mené par son père, Lawrence.

La pression sera néanmoins forte sur le jeune pilote, puisque son père a affirmé qu’il voulait voir son écurie éventuellement se battre pour la troisième place, derrière Mercedes et Ferrari.

- Eugenie Bouchard

La dernière année n’a pas été de tout repos pour Eugenie Bouchard. La Québécoise a même glissé jusqu’au 194e rang mondial au mois de juin. Elle s’est toutefois ressaisie et a terminé 2018 en 87e place.

En octobre, elle a atteint la demi-finale au tournoi du Luxembourg. Elle avait réussi le même exploit à Gstaad plus tôt dans l’année. De plus, elle est parvenue à se qualifier et à remporter son premier match aux Internationaux des États-Unis ainsi qu’à Wimbledon. Elle a aussi été nommée joueuse de l’année par Tennis Canada.

Reste maintenant à savoir si la Montréalaise poursuivra sur sa lancée en 2019.

- Tiger Woods

Tiger Woods a lui-même affirmé que la saison 2018 était l’une de ses meilleures. Il faut dire que le golfeur américain a fait un retour triomphal après avoir vu sa carrière menacée par des blessures récurrentes au dos.

Woods, maintenant classé 13e au monde, a obtenu sa 80e victoire en carrière, sa première en plus de cinq ans, en remportant le Championnat du circuit de la PGA en septembre. Il est aussi passé bien près d’obtenir un 15e titre majeur quand il a fini deuxième au Championnat de la PGA en août.

Même s’il a eu 43 ans le 30 décembre, il y a de bonnes raisons de penser que l’ancien numéro 1 mondial fera encore parler de lui en 2019.

- Jesperi Kotkaniemi

Jesperi Kotkaniemi a causé une belle surprise en se taillant une place avec le Canadien de Montréal au camp d’entraînement.

Âgé de seulement 18 ans, le troisième choix au total du dernier repêchage a continué de ravir l’état-major et les partisans montréalais à sa première saison en amassant 18 points, dont quatre buts, en 40 sorties avant le Nouvel An.

Kotkaniemi continuera à se développer en 2019 sous les yeux attentifs de la planète hockey. Et il sera attendu avec impatience au début de la campagne 2019-2020.

D’autres jeunes espoirs du Tricolore, comme Ryan Poehling et Nick Suzuki, seront aussi à surveiller à l’automne.

- Luguentz Dort

Le Québécois Luguentz Dort a pris le monde du basketball universitaire d’assaut en 2018 en se joignant aux Sun Devils d’Arizona State.

Le Montréalais de 19 ans est maintenant considéré comme un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la NBA. Des experts avancent qu’il risque fort d’être choisi en milieu de première ronde. Si cela se concrétise, Dort évoluera dans la meilleure ligue de basketball au monde dès l’an prochain.