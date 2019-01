Brandon Pirri, la révélation

Incapable de s'établir jusqu'ici dans la LNH, Brandon Pirri évolue sous les termes d'une entente d'un an à deux volets, une aubaine pour les Golden Knights de Vegas qui jouissent désormais de ses services.

Depuis qu'il a été rappelé des rangs mineurs pour pallier à la perte du franc-tireur Max Pacioretty le 19 décembre dernier, l'attaquant de 27 ans fait flèche de tout bois.

Un but contre les Islanders, puis deux autres contre les Canadiens. Un point par-çi, un point par là. Mardi soir encore, question de débuter la nouvelle année comme il a conclu la précédente, Pirri s'est permis le but vainqueur et une aide dans une nouvelle victoire des Knights.

Ses deux plus récents points portent à neuf, son total en sept parties cette saison. Il compte six buts. Il n'avait été écarté de la feuille de pointage qu'à une occasion, samedi dernier, contre ces mêmes Kings. Admirable revanche.

Un parcours dévié

Écarté de la trajectoire habituelle pour un prometteur choix de deuxième ronde, l'ancien espoir des Blackhawks de Chicago en fait voir de toutes les couleurs aux dirigeants de sa nouvelle équipe. Étincelant dans la Ligue américaine, Pirri n'a jamais paru être capable de faire le pont avec la Ligue nationale (LNH).

Après avoir tenté le coup dans l'organisation des Hawks puis des Panthers de la Floride, l'Ontarien s'est partagé entre les Ducks d'Anaheim et les Rangers de New York avant d'atterrir à Vegas.

Auteur de 18 points en 60 parties lors de la saison 2016-17 avec les Blue Shirts, Pirri a été contraint de redémarrer à zéro au mois d'août suivant. Puis à nouveau en octobre, jusqu'à ce que les Golden Knights lui tendent la main avec une entente d'un an à deux volets.

Après une saison dans la Ligue américaine, de bons résultats et deux maigres parties dans le circuit Bettman, Pirri est renouvelé. Débute ainsi sa renaissance. Le début de la nouvelle saison avec les Wolves de Chicago l'a bien servi. 41 points en 28 parties plus tard, le voilà rappelé et près à briller. L'athlète de 27 ans évolue désormais aux côtés de Paul Stastny et Alex Tuch, à la place de Pacioretty et ses statistiques laissent présager qu'il n'est pas près de céder sa place.