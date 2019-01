Silva et Montréal, c'est terminé!

L’Uruguayen Alejandro Silva n’est plus du onze montréalais. Le milieu de terrain sera officiellement présenté mercredi aux amateurs du Club Olimpia, au Paraguay, selon divers médias sud-américains.

L’arrivée du nouvel olympien est prévue pour 11h40, et Silva devra se soumettre à des tests médicaux, annonce-t-on.

Para el público de Olimpia que quiera recibir al uruguayo Ale Silva, llega mañana a las 11.40 al país, se someterá a las pruebas médicas y será oficialmente nuevo jugador franjeado. — Diego Rolón Cantero (@diegorolcan86) 1 janvier 2019

Plus tôt mardi, l’Impact a communiqué qu’elle attendait toujours l’approbation de la Major League Soccer pour le transfert de son milieu de terrain pour une somme de 4 millions de dollars. Ce montant est évidemment le plus important jamais encaissé par le Bleu-Blanc-Noir dans le cadre du transfert de l’un de ses joueurs, et permettra de financer, en partie, les acquisitions de l’entre-saison. Ballou Tabla, l'ancien détenteur de la marque, avait été vendu pour plus d'un million $ au FC Barcelone B.

Retour grandement attendu

Il s’agit d’un retour au sein du Club Olimpia pour Silva qui y a évolué entre juillet 2012 et février 2014, avant d’y revenir pour un bref séjour d’une saison entre juillet 2015 et 2016.

Vendredi dernier, l'organisation sud-américaine avait précisé par l'entremise de son président Marco Trovato que la venue de l'athlète de 29 ans était conditionnelle à une augmentation importante des abonnements de saison. En interpellant les partisans locaux, Trovato, dans un coup marketing fumant, avait mis la barre à 15 000 d'ici lundi le 31 décembre 2018, soit environ le double de son total du moment. Selon les dernières informations circulant sur le compte Twitter du président du Club Olimpia, la formation ne serait qu'à une poignée d'abonnements de l'important objectif établi.

¡CADA VEZ MÁS CERCA! 🙌⚪⚫⚪



Cerramos la jornada a orillas de la meta y te esperamos el miércoles para dar el pasito que falta 👊



Te presentamos el marcador actualizado ⬇️#AleDeLosSocios pic.twitter.com/RtW6nLa67v — Club Olimpia (@elClubOlimpia) 31 décembre 2018

Acquis au début de la saison 2018, l'Uruguayen a été salué de 27 titularisations par l'entraîneur-chef Rémi Garde. Il a inscrit cinq buts dans l'uniforme de l'Impact de Montréal, ajoutant 11 passes décisives. Il aura totalité 2 368 minutes sur le terrain en MLS.