Mike Mayock est le nouveau directeur général des Raiders

L’analyste à la télévision Mike Mayock a obtenu le poste de directeur général des Raiders d’Oakland, a annoncé l’équipe lundi.

L’ancien du réseau NFL Network remplace Reggie McKenzie, congédié le 10 décembre.

McKenzie et l’entraîneur-chef Jon Gruden, qui a signé un contrat de 10 ans d’une valeur de 100 millions $ avant la campagne, ne semblaient pas être sur la même longueur d’onde. Plusieurs joueurs sélectionnés par McKenzie, dont le secondeur étoile Khalil Mack et le receveur de passes Amari Cooper, ont été échangés en 2018. Les Raiders ont livré une fiche décevante de 4-12 cette saison.

Quant à eux, Gruden et Mayock sont amis depuis longtemps. «Mike et moi, nous nous connaissons depuis 20 ans, a indiqué Gruden en conférence de presse. Nous sommes amis et associés depuis longtemps. Je ne connais personne qui connaît et qui aime le football plus que Mike.»

Mayock travaillait pour le réseau NFL Network depuis 2004. Il se spécialisait dans l’analyse des espoirs en vue du repêchage.