LNH: la glissade des Predators

Les Predators de Nasvhille voudront certainement éviter de subir un septième revers consécutif, cet après-midi. Pour l'occasion, ils croiseront le fer avec les Capitals de Washington.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 12h30.

Malgré leur séquence d'insuccès, les Preds sont toujours au deuxième échelon du classement de la section Centrale en raison d'un dossier de 22-15-2. Ils accusent un retard de quatre points sur les Jets de Winnipeg, au sommet de cette même section.

C'est tout le contraire pour les Capitals, qui caracolent au sommet de la section Métropolitaine. La troupe de Todd Reirden a remporté ses quatre derniers matchs et possèdent une avance de quatre points sur les Blue Jackets de Columbus.

Après une absence d'un mois et demi, le défenseur des Predators P.K. Subban en sera à un troisième match depuis sont retour au jeu. Il avait affronté les Stars de Dallas et les Rangers de New York, les 27 et 29 décembre, n'obtenant aucun point et conservant un différentiel de -5 avec deux minutes de punition.