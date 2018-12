Les Voltigeurs ont le numéro de l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a encaissé un autre revers contre les Voltigeurs, cette fois par la marque de 7 à 2, lundi, à Drummondville.

Depuis le début de la saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les deux équipes ont croisé le fer à cinq reprises et la troupe des Basses-Laurentides s’est inclinée chaque fois.

Dans ces duels, les Voltigeurs ont inscrit 36 buts et n’en ont accordé que 12.

Cédric Desruisseaux a préparé trois des réussites des vainqueurs lundi, tandis que Félix Lauzon a touché la cible deux fois.

Gabriel Waked a connu un départ difficile devant la cage des visiteurs. Il a été remplacé par Samuel Boileau après seulement 2 min 26 s de jeu. Il faut dire qu’il avait cédé deux fois sur trois lancers. Boileau a quant à lui bloqué 30 des 35 tirs auxquels il a fait face.

De l’autre côté de la patinoire, Olivier Rodrigue a repoussé 20 rondelles.

Les Remparts léthargiques

À Rimouski, les Remparts de Québec n’ont dirigé que 13 rondelles vers le filet de l’Océanic dans un revers de 7 à 1.

Sam Dunn a été le seul membre de la troupe de Patrick Roy à déjouer Colten Ellis.

Le gardien des Remparts Kyle Jessiman a été beaucoup plus occupé, lui qui a fait face à 39 lancers.

Anthony Gagnon (deux buts, une mention d’aide), Cédric Paré (un but et deux aides) et Jeffrey Durocher (un but et deux aides) ont chacun récolté trois points pour l’Océanic.

Les meneurs surpris par les Foreurs

À Val-d’Or, les meneurs au classement général de la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda, ont été surpris par les Foreurs par la marque de 3 à 2.

Marshall Lessard, auteur de deux buts, et Félix Boivin, qui a amassé trois mentions d’aide, ont été les fers de lance des Foreurs, 15es dans le circuit Courteau avec 30 points, 31 de moins que les Huskies.

Julien Tessier a été l’autre marqueur des vainqueurs, tandis qu’Alex Beaucage et Louis-Filip Côté ont répliqué pour les visiteurs.

Le gardien des Foreurs Jonathan Lemieux s’est lui aussi illustré dans la victoire en réalisant 41 arrêts. Son vis-à-vis, Samuel Harvey, a été mis au défi 24 fois.