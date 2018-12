Les Sabres coupés de leur capitaine

En plus de s’être inclinés par la marque de 3 à 1 devant les Islanders de New York, à Buffalo, les Sabres ont peut-être perdu les services de Jack Eichel, lundi soir.

Eichel a quitté la rencontre en première période après n’avoir passé que 2 min 42 s sur la patinoire. La nature de sa blessure n’est pas connue pour l’instant. Le capitaine des Sabres était un cas incertain avant le match. Il n’avait pas pris part à l’entraînement des siens dimanche.

Le deuxième choix au total du repêchage de 2015 est le meilleur pointeur des siens avec 49 points, dont 15 buts, en 40 parties. Il n'avait pas encore raté une seule partie des siens cette saison.

Nick Leddy, Brock Nelson et Ryan Pulock (filet désert) ont touché la cible pour les Islanders tandis que Kyle Okposo a répliqué pour les Sabres.

Robin Lehner a bien fait devant la cage des visiteurs en repoussant 39 rondelles.

De l’autre côté de la patinoire, Carter Hutton a failli deux fois sur 32 lancers.

Phil Kessel termine 2018 en beauté

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Phil Kessel a amassé un but et deux passes décisives dans un gain de 3 à 2 des siens sur le Wild du Minnesota, à Saint Paul.

L’Américain de 31 ans a ainsi obtenu au moins trois points à chacune de ses trois dernières sorties. Il s’agit d’une première dans sa carrière, lui qui évolue dans la Ligue nationale de hockey depuis la campagne 2006-2007.

Outre Kessel, Sidney Crosby a aussi connu une très bonne soirée de boulot. À son 900e match en carrière, le capitaine des Penguins a inscrit un but et fourni une mention d’aide. Il a ainsi amassé 10 points (deux buts et huit mentions d’aide) à ses quatre dernières parties.

C’est l’attaquant Riley Sheahan qui a complété la marque pour les vainqueurs.

Les répliques du Wild sont venues des bâtons de Mikko Koivu et de Zach Parisé. Dans le cas du capitaine de la formation du Minnesota, c’était une 59e réussite avec l’avantage d’un homme. Le frère de Saku a donc rejoint Marian Gaborik au premier rang de cette catégorie dans l’histoire du Wild.

Dure soirée pour Carter Hart

À Raleigh, le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart a été chassé d’une rencontre pour la première fois de sa jeune carrière, alors que son équipe a été vaincue 3 à 1 par les Hurricanes de la Caroline.

Le jeune gardien de 20 ans a permis trois buts sur seulement 10 lancers, et ce en moins de 23 minutes de jeu. Son remplaçant, Michal Neuvirth, a été parfait par la suite, mais le mal était déjà fait.

C’est Lucas Wallmark, Jordan Martinook et Andrei Svechnikov qui inscrit les filets des vainqueurs. Devant la cage des «Canes», Curtis McElhinney a repoussé 22 des 23 lancers dirigés contre lui, cédant uniquement sur un tir de Jakub Voracek.