Il y a 30 ans, soirée magnifique pour Mario Lemieux

Publié aujourd'hui à 08h28

Mis à jouraujourd'hui à 08h35

Il y a 30 ans aujourd’hui (31 décembre 1988), Mario Lemieux réalisait une performance qui est maintenant passée à l’histoire.

Ce soir-là à Pittsburgh, le célèbre no. 66 a inscrit cinq buts contre les Devils du New Jersey, tous dans des situations différentes.

Son premier but à égalité numérique.

Son deuxième but en désavantage numérique.

Son troisième but en avantage numérique.

Son quatrième but sur un tir de pénalité.

Son cinquième but dans un filet désert.

Aucun autre joueur n’a égalé la performance de celui que l’on surnomme le « Magnifique » dans la prestigieuse histoire de la Ligue nationale de hockey.

D’ailleurs, les amateurs ont voté pour cet exploit de Lemieux comme le plus grand moment dans l’histoire de la LNH lors d’un scrutin compilé lors de l’année du centenaire en 2017.

Les Penguins avaient gagné le match par la marque de 8-6 et Lemieux avait participé à tous les buts de son équipe puisqu’il avait ajouté trois aides à ses cinq buts.

Lemieux avait terminé la saison 1988-89 avec 85 buts et 114 aides pour un impressionnant total de 199 points. Il avait fini au premier rang dans la LNH pour les buts et les points. C’est toutefois Wayne Gretzky qui avait mis la main sur le titre du joueur le plus utile (trophée Hart).

La saison 1988-89 fut la meilleure dans la brillante carrière de Mario Lemieux.