Floyd Mayweather détruit Tenshin Nasukawa

Deux grosses minutes sur le ring, trois coups, et un sacré pactole: voici le bilan de la sortie de retraite du boxeur Floyd Mayweather, qui n'a fait qu'une bouchée du jeune kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa à Saitama, au nord de Tokyo, dans un combat-spectacle que l'Américain a accepté pour le «divertissement».

«Imaginez que je vous dise que je fais 9 millions de dollars pour neuf minutes d'entraînement à Tokyo, vous feriez la même chose à ma place?», avait provoqué l'Américain surnommé «Money» sur Instagram.

Floyd Mayweather just got paid millions of dollars to destroy Tenshin in less than a round. The greatest businessman in history. #Rizin14 pic.twitter.com/a5rzupGaJq