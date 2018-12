Canada-Russie: un choc attendu

Quarante-trois ans après un duel d’anthologie au Forum entre l’Armée rouge et le Canadien à quelques heures de défoncer l’année 1976, voilà que le Canada a de nouveau rendez-vous avec la Russie avant de fêter l’arrivée de 2019.

La tradition est grande au Championnat du monde junior. À travers le pays, les yeux seront attentivement rivés sur ce match de la veille du jour de l’An. Les souvenirs se bousculent en tête.

Si certains se rappellent les exploits d’une lointaine époque, d’autres ayant la mémoire plus courte évoquent de récentes performances. Une chose est certaine, un choc entre le Canada et la Russie éveille les esprits en plus de rappeler de doux ou douloureux souvenirs.

«Ce sera un match passionnant. Il faudra contrôler nos émotions durant 60 minutes. Il ne faudra surtout pas aller trop ou trop pas», a prévenu le gardien de l’unifolié Michael DiPietro, qui trépignait d’impatience à l’idée de défendre le filet dans un si grand moment de sa jeune carrière.

«Ce match, ce sera tout ce qui sera de plus passionnant, a-t-il ajouté. J’ai grandi en le regardant chaque année. Je vais être prêt. Il faudra faire nos devoirs correctement, comme nous l’avons fait pour affronter et battre les Tchèques.»

En effet, même si les Russes n’ont pas livré leurs plus grandes performances à leurs deux premières sorties du tournoi, ils sont capables d’allumer l’interrupteur à n’importe quel moment. Dimanche, ils affrontaient la Suisse au Rogers Arena. Ils en seront donc à un second match en 24 heures, ce qui pourra avantager les hommes de Tim Hunter, qui attendaient confortablement le jour J à l’hôtel sans avoir sauté sur la glace durant la journée.

Romanov contre Suzuki

Évidemment, ils auront à limiter leur temps de possession de la rondelle et leur espace sur la patinoire. Selon Jaret Anderson-Dolan, assistant au capitaine, les Russes sont structurés et menaçants.

«Ils ont énormément de talent et d’habiletés, a aussi noté Nick Suzuki. Ils aiment patiner avec la rondelle. Quelques-uns des gros attaquants sont très habiles pour marquer. Il faudra limiter leurs chances.

«Et ils ont aussi quelques défenseurs qui peuvent frapper, a-t-il enchaîné. Nous devrons être alertes.»

Par ce commentaire, il faisait sûrement référence à Alexander Romanov, qui ne se gêne surtout pas en faisant sentir sa présence tant au milieu de la patinoire que le long des rampes.

Par sa vitesse effrénée, l’attaquant canadien parviendra-t-il à semer le défenseur qui sera peut-être son coéquipier dans l’uniforme du Tricolore d’ici quelques années?

«J’ai vu quelques faits saillants du tournoi. Il semble très bon. Ce sera intéressant de l’affronter. Je suis sûr que Josh Brook a aussi hâte de le voir», a-t-il répondu avec un large sourire coquin.

Le vaillant espoir du CH n’a toujours pas trouvé le fond du filet dans ce championnat. Il a tout de même amassé trois aides. Il espère bien faire scintiller la lumière rouge dans un match si significatif. Une victoire assurerait au Canada de terminer en tête du groupe A. En plus de l’excitation, l’enjeu est doublement important.

McIsaac suspendu pour un match

Le comité de discipline de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a suspendu le défenseur canadien Jared McIsaac pour une rencontre du Championnat mondial de hockey junior, dimanche, en raison d’une mise en échec à la tête du Tchèque Jachym Kondelik.

L’incident est survenu en troisième période du match préliminaire du Canada contre la République tchèque, samedi. L’arrière des favoris locaux ratera ainsi le dernier match du tournoi préliminaire des représentants de l’unifolié.

McIssaac porte les couleurs des Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ. Il a inscrit sept buts et totalisé 22 points en 23 matchs cette saison.

Quatre grands moments de la rivalité Canada-Russie

2015 : Victoire de 5 à 4 dans le match de la médaille d’or

Le Canada prend rapidement une avance de 2 à 0 au Centre Air Canada de Toronto. L’ambiance est à la fête. Les Russes réduisent l’écart avant la fin de la première période. L’unifolié prend une avance de 5 à 1 à mi-chemin dans le match, mais la laisse filer. En un peu plus de trois minutes, la Machine rouge marque trois fois en profitant de l’indiscipline canadienne. ÉCJ tient le coup en troisième période et remporte l’or.

2011 : Défaite crève-cœur de 5 à 3 du Canada

À sa 10e présence de suite en finale, le Canada mène 3 à 0 après 40 minutes de jeu. La réplique russe est cinglante avec cinq buts sans riposte au dernier tiers, dont deux en moins de 15 secondes. C’est une débandade canadienne à Buffalo. Les Russes remportent ainsi leur première médaille d’or depuis 2003.

2005 à 2007 : Domination canadienne

En 2005, 2006 et 2007, le Canada retrouve chaque fois la Russie en finale. À Grand Forks et Vancouver, l’unifolié ne fait qu’une bouchée des Russes en remportant facilement l’or. Mais en Suède, en 2007, la tâche est différente. Jonathan Toews, Kristopher Letang, Brad Marchand et Carey Price s’unissent pour garder l’or au pays après avoir survécu à une séance de tirs de barrage spectaculaire face aux États-Unis en demi-finale. Un exploit qui donne des ailes au Canada en finale alors que Price réserve notamment un arrêt miraculeux aux Russes en troisième période en les privant d’une remontée.

1987 : La bataille générale en Tchécoslovaquie

Le soir du 4 janvier, le Canada mène 4 à 2 sur l’URSS avec 13 minutes à écouler au cadran en deuxième période de la finale. Les Russes sont agressifs. Des bagarres éclatent les unes après les autres. Les bancs se vident et la glace devient un véritable ring. Les images donnent un œil au beurre noir à l’évènement. Les autorités ferment les lumières de l’aréna. Le match ne sera jamais terminé, car les deux équipes seront disqualifiées.

Historique entre les deux équipes

Fiche du Canada contre la Russie depuis 1993

Matchs : 24

Victoires : 13

Défaites : 10

Nulle : 1

Buts marqués : 99

Buts accordés : 73

Fiche du Canada contre l’URSS