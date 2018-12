Les Oilers ont repris leurs mauvaises habitudes

Les Oilers d’Edmonton n’ont participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires depuis 2006 et ils devront retrouver leur lustre s’ils espèrent éviter d’autres vacances hâtives en avril prochain.

L’arrivée de l’entraîneur-chef Ken Hitchcock en novembre a revigoré momentanément l’équipe albertaine, mais voilà qu’elle vient d’encaisser cinq revers consécutifs. Après s’être inclinée 7 à 4 devant les Sharks de San Jose, samedi, elle occupe le 11e rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale avec 39 points.

Conscient de l’urgence d’agir, le capitaine Connor McDavid croit que les Oilers doivent à tout prix resserrer leur jeu, même s’ils sont reconnus pour leur vitesse et leur talent offensif.

«Nous avons accordé trop de buts, de chances de marquer et de lancers. Il faut évidemment trouver le moyen d’arrêter l’hémorragie, a-t-il déclaré au site NHL.com. Lorsqu’on gagnait des parties, on concédait un ou deux buts. Certains soirs, on n’en donnait pas. Nous ne formons pas un club qui écrasera ses adversaires. On doit bien suivre notre plan pour obtenir des victoires.»

«Après avoir reçu un tel coup de pied au derrière, vous devriez vous réveiller et réaliser qu’il faut changer des aspects pour emprunter à nouveau la bonne direction, a ajouté l’attaquant Milan Lucic. C’est difficile à accepter, mais on a pu faire notre place dans le portrait des séries et maintenant que nous ne l’avons plus, c’est à nous d’accomplir le boulot. Nous devons revenir dans le coup.»

Plus de constance

Si Edmonton espère se qualifier pour la phase d’après-saison, un rendement plus stable est requis, d’après McDavid.

«Nous avons trop fonctionné par séquences. Avant "Hitch", il y a eu des périodes durant lesquelles nous étions très bons. On a gagné plusieurs matchs, puis on en a perdu beaucoup. Après cela, "Hitch" s’est retrouvé ici et on a récolté de nombreux gains et là, on a recommencé à perdre. On doit trouver une solution», a-t-il indiqué.

Hitchcock souhaite aussi des ajustements rapides, autant dans la façon de jouer de ses hommes que dans leur attitude sur la glace.

«On cède trop facilement. On ne relève pas la tête assez longtemps, a-t-il affirmé au quotidien "Edmonton Sun". Nous avons été dominés et au plan émotif, on s’écrase trop aisément et ça va changer. [...] La LNH, c’est comment vous bataillez pour chacun de vos coéquipiers. Plus vous luttez, plus vous aurez du succès. Quand vous cessez de le faire, vous accordez des buts et vous êtes dominés.»

Les Oilers accueilleront les Jets de Winnipeg, lundi.