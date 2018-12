Les Islanders n’ont pas dit leur dernier mot

Les adversaires des Islanders de New York auraient intérêt à les prendre au sérieux, car ceux-ci ont pris leur erre d’aller et restent au cœur de la lutte pour une place en séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après avoir effacé un retard de deux buts pour l’emporter 6 à 3 contre les Sénateurs d’Ottawa, vendredi, la troupe de l’entraîneur-chef Barry Trotz a lancé un puissant message à la nouvelle équipe de son ancien capitaine John Tavares le lendemain. Un tour du chapeau naturel de Mathew Barzal en deuxième période a mené les Insulaires vers un triomphe de 4 à 0 aux dépens des Maple Leafs à Toronto.

La formation new-yorkaise compte 44 points, soit un de moins que les Canadiens de Montréal, détenteurs du dernier laissez-passer pour les séries dans l’Association de l’Est, en plus d’avoir disputé deux parties de moins que le Tricolore. L’avenir à court terme s’annonce rose chez les Islanders.

«En continuant de jouer ainsi, cette équipe peut devenir très spéciale. Les gars se battent seulement pour gagner; chacun veut obtenir la victoire et l’atmosphère ici est excellente», a commenté au site NHL.com Barzal, qui revendique 35 points en 37 joutes cette saison.

«On prône un jeu sur 200 pi, on réalise toutes les choses appropriées et on ne prend pas de risques inutiles, a ajouté le gardien Robin Lehner, auteur de 36 arrêts dans la Ville Reine. Nous appliquons très bien notre échec-avant et je pense qu’on se replie de la bonne façon en défense. On obtiendra du succès tant et aussi longtemps qu’on jouera de cette manière.»

Le regard vers l’avant et non l’arrière

De son côté, Trotz a suffisamment d’expérience pour comprendre l’importance de ne pas trop s’enorgueillir de cette période faste. Inversement, le groupe de joueurs doit oublier le passé ou encore, éviter de se rappeler de l’époque Tavares. Tous dans le vestiaire ont tourné la page.

«On ne regarde pas en arrière, mais bien en avant. Comme organisation, c’est ce que nous attendons des joueurs, de chacun d’entre eux, a précisé le pilote. Cette ère est révolue et nous essayons d’en créer une nouvelle.»

En se fiant aux propos du Québécois Anthony Beauvillier, les patineurs de l’équipe ont rapidement mis de côté le cas Tavares, qui a préféré se joindre aux Leafs en juillet, et fait fi des sombres prédictions à l’égard des Islanders pour 2018-2019.

«Particulièrement cet été, tout le monde nous voyait dans les bas-fonds de la LNH et on avait un peu de pression sur les épaules. Nous sommes arrivés au camp d’entraînement en sachant que nous misions sur un bon groupe et beaucoup de profondeur à l’avant et en défense. Notre gardien a accompli le travail, donc c’est très bien jusqu’ici, a émis l’attaquant. On veut poursuivre sur cette voie et je pense qu’on surprend un peu le monde du hockey présentement.»