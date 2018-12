La salve de congédiements débute dans la NFL

Exclus des éliminatoires pour une 11e saison consécutive, les Buccaneers de Tampa Bay ont congédié leur entraîneur-chef Dirk Koetter, dimanche.

Koetter a conclu sa troisième saison à la barre de l’équipe avec une défaite de 34 à 32 devant les Falcons d’Atlanta. L’équipe de la Floride a montré une fiche de 5-11 en 2018.

«Nous avons sincèrement apprécié le bon travail et l’engagement montrés par Dirk au cours des dernières années, a affirmé le propriétaire de l’équipe, Joel Glazer, dans un communiqué. Travailler avec Dirk a été un plaisir et nous lui souhaitons à lui et à sa famille le meilleur pour le futur. Nos recherches pour un nouvel entraîneur-chef commenceront immédiatement et seront menées par le directeur général Jason Licht.»

Koetter s’est joint aux Buccaneers avant la saison 2015 à titre de coordonnateur offensif, avant d’obtenir une promotion lorsque l’équipe a montré la porte à Lovie Smith, un an plus tard. Il s’agissait d’une première expérience à titre d’instructeur-chef pour lui.

Bowles aussi

Quelques heures plus tard, c’était au tour des Jets de confirmer le congédiement de leur entraîneur-chef Todd Bowles.

Bowles a maintenu une fiche de 23-37 en quatre saisons avec les Jets, sans parvenir à les mener aux éliminatoires.

«J’aimerais remercier Bowles pour son dévouement au cours des quatre dernières années, a affirmé le président des Jets Christopher Johnson dans un communiqué. Après avoir minutieusement évalué la situation, j’ai conclu que c’est la bonne direction à prendre.»