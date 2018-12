La Russie demeure invaincue

Malgré un autre effort admirable de la Suisse, la Russie est demeurée invaincue au Championnat du monde de hockey junior, inscrivant notamment quatre buts en troisième période pour l’emporter au compte de 7 à 4, dimanche à Vancouver.

Kirill Slepets a donné l’avance aux Russes pour une première fois en troisième période et ceux-ci n’ont plus regardé derrière. Alexander Alexeyev a accru l’avance des siens quelques instants plus tard, inscrivant ce qui s’est avéré le but gagnant avec l’aide de l’espoir du Canadien de Montréal Alexander Romanov.

Le dossier parfait des Russes sera toutefois mis à rude épreuve lundi, puisqu’ils affronteront le Canada.

Deux tirs de pénalités de suite

Les amateurs réunis au Rogers Arena ont eu droit à un moment particulier lors de la deuxième partie de la deuxième période. Les Suisses ont en effet obtenu deux tirs de pénalité lors de la même séquence.

En effet, le Russe Dmitri Samorukov a fait trébucher deux fois Marco Lehmann lorsque ce dernier s’amenait en échappée. Lehmann lui-même et Philipp Kurashev n’ont toutefois pas été en mesure de tromper la vigilance de Daniil Tarasov.

Lehmann a ainsi raté une chance de réussir un tour du chapeau, lui qui a touché la cible deux fois dans la défaite. Valentin Nussbaumer et Yannick Bruschweiler ont également déjoué Tarasov.

Kirill Marchenko, Samorukov, Grigori Denisenko, Pavel Shen et Vitali Kravtsov ont pour leur part fait scintiller la lumière rouge pour les Russes.