Alex Harvey dans le top 15 au Tour de ski

(Sportcom) – Le Québécois Alex Harvey a signé dimanche une 14e place lors du 15 kilomètres en style libre comptant pour la deuxième étape du Tour de ski, à Toblach, en Italie.

Grâce à ce résultat, il pointe au 19e échelon du classement général après deux épreuves.

«J’espérais un meilleur résultat, mais je suis très content de ce que j’ai fait dans la dernière boucle. J’ai vidé mes réserves et remonté d’environ six places. Je suis sur la bonne voie», a commenté Harvey qui était 18e après avoir parcouru 12,1 km de la course.

«Je dois maintenant m’assurer d’être en meilleure position avant le début de la dernière boucle pour pouvoir me battre pour une place dans le top 5 ou le top 10.»

Harvey a enregistré un temps de 31 min 27,00 s et a terminé à 52,90 du gagnant de l’épreuve, le Russe Sergey Ustiugov.

Le Norvégien Simen Hegstad Krueger (30:46,30) a pris le deuxième rang. Le Russe Alexander Bolshunov (30:56,00) a quant à lui fini troisième et pris la tête du classement général.

Lundi sera jour de repos pour les fondeurs. Harvey et les autres participants du Tour de ski entameront la nouvelle année mardi avec la troisième étape, un sprint libre disputé à Val Müstair, en Suisse.

