Auger-Aliassime se taille une place en Inde

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé au tableau principal du tournoi de Pune, en Inde, dimanche, en disposant de l’Italien Gianluigi Quinzi en deux manches de 7-5 et 6-3 dans son dernier match des qualifications.

Première tête de série de l’étape pré-tournoi et 109e joueur mondial, le vainqueur a eu besoin de 1 h 28 min pour défaire le détenteur du 146e rang de l’ATP. Il a été dominant au service, claquant 10 des 11 as du match et n’étant pas victime d’un seul bris.

Au premier tour de la compétition, Auger-Aliassime en découdra avec le Croate Ivo Karlovic, 101e au monde. Les deux hommes en seront à leur premier duel au sein du circuit. Par ailleurs, le Sud-Africain Kevin Anderson est le favori de l’événement.

Durant la dernière saison, le représentant de la Belle Province a gagné six fois en 16 sorties dans les rencontres de l’ATP.