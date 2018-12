Allan Walsh lance une flèche à Bill Peters

L’agent Allan Walsh s’explique mal que son client Michael Frolik ait été laissé de côté par les Flames de Calgary, samedi soir, et il l’a fait savoir sur Twitter.

«Plusieurs personnes à Calgary me contactent et me demandent pourquoi Michael Frolik a été laissé de côté, a-t-il écrit dimanche sur le réseau social. Garder l’un des attaquants les plus efficaces et polyvalents du club dans les gradins dévalorise un joueur avec un bon esprit d’équipe. Une tentative de l’entraîneur-chef [Bill Peters] de pousser un bon joueur vers la sortie?»

Many people in Calgary have been reaching out asking why Michael Frolik is a healthy scratch. Keeping one of the teams most efficient and versatile forwards in the stands marginalizes and devalues a great team player. Head coach’s attempt to run a good player out of town?