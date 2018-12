Mathew Barzal éclipse John Tavares

Alors que John Tavares affrontait son ancienne équipe pour la première fois, samedi soir, à Toronto, c’est plutôt Mathew Barzal qui a volé la vedette en réalisant un tour du chapeau dans la victoire de 4 à 0 des Islanders de New York sur les Maple Leafs.

Barzal est devenu le premier joueur des Islanders à réussir cet exploit contre les Maple Leafs depuis Mike Bossy en mars 1986. Le Britanno-Colombien de 21 ans a marqué ses trois buts en moins de huit minutes, en deuxième période.

Barzal compte maintenant 10 buts depuis le début de la saison. Il a en a marqué cinq à ses deux derniers matchs. Le joueur de centre des Islanders a d’ailleurs cumulé huit points à ses quatre dernières parties.

De son côté, Tavares a terminé sa soirée de travail avec un différentiel de -1.

Valtteri Filppula a été l’autre marqueur chez les visiteurs. Pour sa part, le gardien Robin Lehner a réussi son deuxième blanchissage de la saison et son 10e en carrière en repoussant 36 lancers.

En l’absence du gardien Frederik Andersen, blessé à l’aine, Garry Sparks en était à un deuxième départ en autant de soirs devant la cage des Maple Leafs. Victorieux la veille contre les Blue Jackets de Columbus, Sparks n’a pas été en mesure de répété l’expérience face aux Islanders, qui ont dirigé 28 tirs en sa direction.

Pour la troupe de Barry Trotz, il s’agit d’un sixième gain en sept matchs. Les Leafs ont quant à eux essuyé un premier revers en six sorties.

Un premier but qui tombe à point

À Ottawa, les Sénateurs ont subi une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 3 à 2 devant les Capitals de Washington. C’est le défenseur Madison Bowey qui a fait la différence avec son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Sénateurs évoluaient sans les services du défenseur Thomas Chabot, blessé au haut du corps, et du gardien Craig Anderson, qui souffre des symptômes d’une commotion cérébrale. À son premier départ dans la LNH, le gardien Marcus Hogberg a réalisé 21 arrêts.

Kuraly tranche en prolongation

À Buffalo, un but de Sean Kuraly en prolongation a permis aux Bruins de Boston d’arracher une victoire de 3 à 2 aux Sabres. Il s’agit d’un premier gain en trois matchs pour les Bruins qui jouaient sans Brad Marchand, blessé au haut du corps.

C’est Jake DeBrusk qui a forcé la tenue d’une période supplémentaire en marquant son 11e but de la saison en fin de troisième période, lors d’un avantage numérique.

Jamie Benn et Tyler Seguin discrets face aux Red Wings

La sortie virulente du président et chef de la direction des Stars de Dallas, Jim Lites, à l’endroit de Jamie Benn et Tyler Seguin a semblé fouetter ses troupes, mais pas les principaux intéressés. En effet, les deux attaquants ont fourni une maigre contribution dans le gain de 5 à 1 des Stars face aux Red Wings de Detroit, samedi soir, à Dallas.

Seguin a obtenu une mention d’aide tandis que Benn a été blanchi de la feuille de pointage. Les deux attaquants, qui ont cumulé ensemble trois tirs au but, ont terminé la rencontre avec un différentiel de 0.

C’est plutôt Alexander Radulov qui a tiré son épingle du jeu en inscrivant deux buts pour la formation texane. Jason Spezza et Blake Comeau ont chacun récolté un but et une aide tandis que Radek Faksa a amassé deux mentions d’aide.

Ben Bishop a également été solide devant la cage des Stars, ne cédant qu’une fois seule fois, devant Dylan Larkin, en désavantage numérique. Le gardien de 32 ans a réalisé 32 arrêts.

Dans une entrevue accordée vendredi au site The Athletic, au lendemain d’une victoire de 2 à 0 des Stars sur les Predators de Nashville, Lites avait comparé le jeu offert par Benn et Seguin à de la merde de cheval.

Les Blues goûtent à la médecine de Crosby

À St. Louis, Sidney Crosby a récolté pas moins de quatre points dans une victoire facile de 6 à 1 des Penguins de Pittsburgh sur les Blues.

Le capitaine des Penguins a été le premier à s’inscrire à la marque. Il a ainsi touché la cible pour une 17e fois en 2018-2019. Crosby a poursuivi son travail de démolition en récoltant des mentions d’aide sur les buts de Zach Aston-Reese, Jake Guentzel et Kristopher Letang.

D’ailleurs le défenseur québécois a connu une bonne soirée de travail, ajoutant deux passes décisives à sa récolte offensive.

Les autres filets des vainqueurs ont été inscrits par Juuso Riikola et Evgeni Malkin, tandis que l’unique but des Blues a été l’œuvre de David Perron.