«Je ne joue pas pour lui» - Jamie Benn

Une journée après avoir été vilipendés par le président et chef de la direction des Stars de Dallas, Jim Lites, les attaquants Jamie Benn et Tyler Seguin étaient attendus de pied ferme par les journalistes, samedi, et ils n’ont nullement semblé impressionnés par les déclarations du grand patron.

Quelques heures avant l’affrontement contre les Red Wings de Detroit, les deux hommes ont été interrogés au sujet des mots plutôt crus de Lites, qui les a qualifiés de merde de cheval dans une entrevue au site The Athletic. Malgré cette controverse, Benn semble avoir tourné la page, affirmant qu’il veut encore porter l’uniforme des Stars. En revanche, le dirigeant se trouve bien loin dans ses pensées.

«Je ne joue pas pour lui, je joue pour chaque gars dans ce vestiaire et le personnel d’instructeurs, a-t-il mentionné par le biais de propos rapportés par le compte Twitter du site NHL.com. Je me présente sur la patinoire et comme je l’ai dit, je suis fier d’être un Star et de me pointer chaque soirée pour batailler aux côtés de mes coéquipiers.»

Tout en refusant de rendre publique la teneur de ses discussions avec d’autres joueurs et d’anciens hockeyeurs concernant les paroles de Lites, le frère du défenseur du Canadien de Montréal Jordie Benn n’est visiblement pas heureux de la tournure des événements.

«J’ai lu cet article et c’est ce que c’est. Les gens ont droit à leurs opinions à l’extérieur et tout cela reste du bruit. Quand il y a une situation à l’intérieur de l’organisation, j’essaie de garder ça à l’interne et de régler le problème en personne», a-t-il dit, précisant ne pas avoir parlé avec Lites cette saison.

Seguin essaie de convaincre

Pour sa part, Seguin préfère regarder en avant et éviter les obstacles dans ce dossier.

«J’ai entendu le message, tout comme le club au complet. Les Stars sont mon équipe et je veux jouer ici, a-t-il indiqué au réseau ESPN. Nous savons que nous devons mieux faire et nous comprenons cela.»

«Je leur ai envoyé un message texte hier [vendredi] en leur disant que nous ne pouvons pas modifier ce qui a été fait, mais qu’on peut changer demain», a de son côté émis l’instructeur-chef Jim Montgomery.

Virulence

Vendredi, Lites avait fait jaser par la férocité de ses mots prononcés au lendemain d’une victoire de 2 à 0 contre les Predators de Nashville.

«Ils jouent comme de la merde de cheval, je ne sais pas comment le dire autrement. L’équipe était correcte [jeudi soir]. Mais Seguin et Benn étaient atroces. [...] Nous sommes dans une ligue qui est dominée par les vedettes et les nôtres ne font pas le travail. C’est gênant et personne n’écrit là-dessus. Écrivez-le!»

Seguin a paraphé une entente de huit ans, d’une valeur de 78,8 millions $, avec les Stars au mois de septembre. Il a récolté 32 points, dont 11 buts, en 38 matchs cette saison, ce qui le situe au 57e rang de la Ligue nationale de hockey.

Benn écoule pour sa part la deuxième année d’un contrat de huit ans et de 76 millions $. Il a amassé 30 points, dont 15 buts, en 38 rencontres en 2018-2019, un rendement qui le classe au 67e rang du circuit Bettman.