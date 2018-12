CMHJ: toujours pas de but pour le Danemark

L’équipe danoise n’a toujours pas réussi à toucher le fond du filet depuis le début du Championnat mondial de hockey junior (CMHJ). Samedi après-midi, le Danemark a été blanchi 4 à 0 par les Suisses au Rogers Arena de Vancouver.

La formation dirigée par le père de l’ex-joueur du Canadien de Montréal Lars Eller, Olaf Eller, avait préalablement baissé pavillon 14 à 0 contre le Canada et 4 à 0 face à la Russie. Le Danemark tentera de ne pas subir l’affront de n’inscrire aucun but lors du tournoi préliminaire, alors qu’il affrontera la République tchèque, lundi.

Du côté des vainqueurs, Philipp Kurashev a poursuivi son excellent tournoi en réalisant un tour du chapeau. Il a ainsi pris le premier rang des pointeurs du tournoi avec six points. Le porte-couleurs des Remparts de Québec dans la LHJMQ devance d’un point les Canadiens Maxime Comtois, Morgan Frost et Cody Glass. Il a cependant disputé un match de plus que ses poursuivants, puisque ceux-ci se mesureront aux Tchèques en soirée.

L’autre marqueur de la Suisse a été Simon le Coulte. La formation helvète complétera son tournoi préliminaire contre la Russie, dimanche.