Publié aujourd'hui à 12h03

Mis à jouraujourd'hui à 12h09

Cette semaine dans l’univers de la WWE : Oubliez le jour de l'An, c'est le Jour de Rusev!

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

• J’espère que vous avez passé un Joyeux Noël et que vous n’avez pas trop mangé de tourtières! Ceci dit, les célébrations ne sont pas terminées. Sortez vos flûtes et vos confettis, parce que c'est le Jour de Rusev! En effet, le Bulgare a remporté le titre des États-Unis face à Shinsuke Nakamura. Régulier comme une horloge, Rusev semble remporter le titre à tous les deux ans, alors qu'il avait aussi remporté le championnat en 2014 et 2016.

• Je me demande ce qui attend maintenant Shinsuke Nakamura. De façon générale, pour ceux et celles qui l'avaient connu au Japon, il est difficile de ne pas être déçu de ce qu'on voit de lui à la WWE. Le problème n'est pas qu'il a de mauvais matchs, mais ses matchs sont juste corrects, alors qu'il a le talent pour avoir des matchs mémorables.

Depuis son arrivée sur l'alignement principal, il n'a eu qu'un véritable gros match en simple, soit contre AJ Styles à Money in the Bank cette année. On est loin des classiques qu'il a eus à NXT avec Bobby Roode, Samoa Joe et Sami Zayn. C'est ce Nakamura qu'on veut voir.

• C’était un secret de polichinelle qu’on était pour faire revivre les titres par équipe féminin à la WWE. J’en parle d’ailleurs depuis longtemps déjà. Il s’agit d’un retour après 30 ans pour ces titres, alors qu’ils avaient existé de 1983 à 1989, les dernières championnes ayant été Leilani Kai et Judy Martin.

• Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, Raw et Smackdown Live de cette semaine ont été enregistrés la semaine dernière. Puisqu'ils étaient en Californie, les émissions en direct débutaient à 17h heure du Pacifique, suivi de l'émission de cette semaine, donc la soirée ne s'est pas terminée aux petites heures du matin comme ça aurait été le cas sur la côte est.

• J’aime bien qu’on donne un « push » à Mustafa Ali. J’espère que ça va durer. Ceci dit, je crois qu’Andrade « Cien » Almas en mérite un lui aussi. Avec Zelina Vega, il forme un duo que j’aime bien.

• Pas de 205 Live cette semaine, alors qu’on nous présentait une émission récapitulative.

• J’ai pris le temps de bien analyser le combat quadruple menace féminin à NXT. Mia Yim et Bianca Belair ont eu le plus de réaction, Io Shirai est clairement la plus talentueuse. Et il y reste Lacey Evans, celle pour qui la foule réagissait le moins, celle qui a démontré le moins d’habiletés dans l’arène, et pourtant, celle qu’on verra à Raw bientôt. Pendant ce temps, Belair aura une première chance de montrer son savoir-faire à NXT TakeOver la veille du Royal Rumble alors qu’elle affrontera la championne Shayna Baszler.

• En terminant, il y a eu deux nouveaux intronisés au Temple de la Renommée du Québec que je dirige depuis 2005. L'arbitre Omer Marchessault et le lutteur Jimmy Garvin. Marchessault a été l'un des meilleurs arbitres de l'histoire du Québec et a arbitré plusieurs combats d'importance. Garvin a fait partie de la célèbre rivalité entre les Rougeau et les Garvin en 1985. Pour en savoir plus, voici ce que j'ai écrit sur le sujet.

Matchs de la semaine

1) Rusev c. Shinsuke Nakamura

2) Finn Balor c. Dolph Ziggler c. Drew McIntyre

3) Mia Yim c. Lacey Evans c. Bianca Belair c. Io Shirai

Vidéos de la semaine

Vince, déguisé en Père Noël, donne ses cadeaux des fêtes!

Et voici probablement les deux qui deviendront championnes : Banks et Bayley

Résultats rapides

Sacramento, Californie

• Elias a battu Bobby Lashley, acc. par Lio Rush dans un combat Miracle sur la 34e rue

• Les champions par équipe de Raw Bobby Roode et Chad Gable ont défait Le Revival

• Finn Balor a vaincu Dolph Ziggler et Drew McIntyre dans un match triple menace

• Sasha Banks, Bayley et Ember Moon ont battu Mickie James, Dans Brooke et Alicia Fox

• La championne féminine Ronda Rousey a défait Natalya

• Heath Slater a vaincu Jinder Mahal par disqualification

• Seth Rollins a défait Baron Corbin

Vidéos de la semaine

AJ Styles frappe Vinnie Mac!

Deux gars qui méritent un « push »

Résultats rapides

Fresno, Californie

• Mustafa Ali a battu Andrade Cien Almas, acc. par Zelina Vega

• Les Usos, Karl Anderson et Luke Gallows ont défait La Barre et Sanity (Alexander Wolfe et Killian Dain), acc. par Eric Young

• Samoa Joe a vaincu Jeff Hardy

• Rusev, acc. par Lana a battu le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura pour remporter le titre

Vidéo de la semaine

Solide match quadruple menace!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Bianca Belair a battu Mia Yim, Io Shirai et Lacey Evans pour devenir l'aspirante numéro un au titre féminin

• Jaxson Ryker, acc. par les Forgotten Sons a défait Mitch Taverna

• Les champions par équipe Undisputed Era (Kyle O'Reilly et Roderick Strong) ont défait Heavy Machinery (Tucker Knight et Otis Dozovic)

Vidéo de la semaine

Définitivement l’année des femmes à la WWE

Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Liverpool, Royaume-Uni

• Jordan Devlin a battu Kenny Williams

• Eddie Dennis a défait Dan Moloney par disqualification lorsque Dave Mastiff est intervenu

• Saxon Huxley et Tyson T-Bone ont vaincu Jack Starz et Tucker

• Joe Coffey a défait Ligero

• James Drake et Zack Gibson a battu «Wild Boar» Mike Hitchman et Primate

• Le match entre Dave Mastiff et Josh Morrell n'a jamais débuté alors qu'Eddie Dennis a attaqué Mastiff

• Marcel Barthel a défait Mark Andrews

• La championne féminine Royaume-Uni Rhea Ripley a vaincu Deonna Purrazzo

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

