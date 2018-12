À TVA Sports: Canadiens - Lightning

Après avoir battu les Panthers à Sunrise la veille, les Canadiens joueront-ils le même tour à la meilleure équipe de la LNH, ce soir? Le Tricolore affronte en ce moment la formation floridienne, au Amalie Arena.

Le match est présenté sur les ondes de TVA Sports.

Le pointage est de 5-4 pour les Canadiens en deuxième période.

À VOIR:

- Deux buts en seize secondes!

- «Shoo à Tim Hunter!»

--------------------------------------------------

2E PÉRIODE

13:11 - BUT! Andrew Shaw effectue tout un tir. Il marque son deuxième de la soirée. 5-4 MTL

12:19 - BUT! Brett Kulak marque son premier but avec le CH et on est de retour à la case départ. 4-4

08:33 - BUT! La machine est en marche. Mikhail Sergachev fait une belle remise à Tyler Johnson, qui n'est qu'à rediriger la rondelle derrière Niemi. 4-3 TBL

07:55 - BUT! Nikita Kucherov ne met pas de temps à faire payer Petry et le CH. Tic-Tac-Boom!! 3-3

07:52 - Pénalité! Jeff Petry donne un double-échec à Nikita Kucherov.

06:59 - Antti Niemi effectue une sortie hasardeuse de son filet. Sans dommage, toutefois.

02:29 - Kenny Agostino remet à Michael Chaput. Ce dernier ne parvient qu'à décocher un faible tir de l'enclave. Facile pour Vasilevskiy.

00:00 - Début de la période

--------------------------------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période

17:35 - BUT! Ça n'arrête plus. Jordie Benn décoche un tir de la pointe. Vasilevskiy est déjoué. 3-2 MTL

17:07 - BUT! Anton Stralman profite du mauvais jeu de Tomas Tatar en zone du CH. C'est l'égalité. 2-2

15:49 - Artturi Lehkonen obtient une bonne chance, mais son tir n'est pas très dangereux.

14:12 - BUT! Le Lightning n'a pas l'intention de s'en laisser imposer devant ses partisans. Adam Erne tire. Yanni Gourde redirige derrière Antti Niemi. 2-1 MTL

10:00 - BUT! 16 secondes plus tard, c'est au tour de Kenny Agostino de déjouer Andrei Vasilevskiy. 2-0 MTL

09:44 - BUT! Andrew Shaw profite d'un retour de lancer pour ouvrir la marque en avantage numérique. 1-0 MTL

08:18 - Shea Weber commet une bourde en territoire défensif qui a bien failli profiter à Alex Killorn.

07:54 - Pénalité! Nikita Kucherov est pris en défaut pour avoir accroché Victor Mete. Deuxième avantage numérique pour le CH.

02:58 - Brendan Gallagher accepte la remise de Max Domi et tire sur réception à quelques pieds de Vasilevskiy. Le Russe a encore une fois le dernier mot.

02:24 - Pénalité! Ryan McDonagh envoie la rondelle dans les estrades pour aucune raison valable. Deux minutes au cachot.

02:07 - Après avoir été dominé lors de deux premières minutes de jeu, le Tricolore donne signe de vie. Jeff Petry est seul dans l'enclave, mais tire directement dans le logo d'Andrei Vasilevskiy.

00:24 - Le Lightning ne perd pas de temps. Alex Killorn frappe à la porte. Antti Niemi résiste.

00:00 - Début du match

--------------------------------------------------

Comme vendredi, le gardien Antti Niemi est d'office puisque Carey Price est blessé. De son côté, l'attaquant Mattew Peca prend la place de Nicolas Deslauriers.

Le Tricolore est en quête d’un quatrième gain de suite.

Vendredi, à son premier départ depuis le 11 décembre, Niemi a bloqué 23 des 26 tirs des Panthers dans la victoire de 5-3. Il a notamment réalisé de gros arrêts en deuxième période et au début de la troisième période pour garder le pointage à 2-2.

En attaque, Tomas Tatar s’est démarqué avec un doublé.

Dans le camp du Lightning, le Québécois Mathieu Joseph renoue avec l’action, lui qui était aux prises avec une blessure au bas du corps depuis le 10 décembre.

Par ailleurs, le nom de l’attaquant J.T. Miller a été placé sur la liste des éclopés. Touché lors de la rencontre de jeudi face aux Flyers de Philadelphie, Miller reste sous évaluation quotidienne.