Avec Ronaldo, la Juventus bat des records

Grâce à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a battu la Sampdoria Gênes 2-1 samedi pour terminer invaincue la phase aller du championnat d'Italie avec un total record de 53 points, alors que derrière, la lutte pour la Ligue des champions fait rage.

Les Turinois peuvent partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli et bien accompli: 17 victoires en 19 matchs, deux matchs nuls et 53 points à la trêve, du jamais vu en Serie A.

«Ç'a été très bien sur cette phase aller. On a gagné presque tous nos matchs, on est une équipe très solide mais la saison est longue. On doit donc maintenir la pression et bien travailler pour atteindre nos objectifs, qui sont très élevés», a déclaré après la partie Ronaldo, véritable valeur ajoutée de la Juve cette saison.

Samedi, le Portugais a en effet inscrit un doublé (2e et 65e sur penalty) pour finir la phase aller avec 14 buts et prendre la tête du classement des buteurs.

Mais la Juventus a tout de même beaucoup souffert pour décrocher cet ultime succès de l'année 2018, puisque dans le temps additionnel, Saponara a pensé égaliser avec une frappe sublime dans le petit filet de Perin. Mais la VAR a décelé un hors-jeu au départ de l'action et le but a été annulé.

La VAR aura d'ailleurs été protagoniste tout au long de la partie, avec deux penalties accordés, un pour chaque équipe, pour deux mains qu'on aura pourtant bien du mal à qualifier de délibérées.