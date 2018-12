Roberto Luongo: Des blessures, mais toujours la passion

À 39 ans, Roberto Luongo reste encore une pièce importante du casse-tête des Panthers quand le corps peut tenir la route. Depuis deux ans, Luongo a passé un temps fou à l’infirmerie en raison de blessures à l’aine, à la hanche et à un genou.

«À un certain âge, c’est une position qui devient encore plus taxante sur le corps, a rappelé Luongo à la veille de la visite du Canadien au BB&T Center. Je me prépare mieux. Je souhaite surtout me sentir bien durant les matchs. Quand je joue, je me sens comme les autres années. Je dois simplement consacrer plus de temps à ma préparation.»

«Pour le moment, je me sens bien et je veux jouer le plus possible, a-t-il continué. Pour moi, c’est important de ne pas penser aux blessures.»

Depuis le début de la saison, Luongo a participé à 17 des 35 matchs des Panthers, présentant un dossier de 8-6-1 avec une moyenne de 3,00 et un taux d’efficacité de ,905.

«Mes statistiques ne sont pas aussi bonnes que dans le passé, mais je ne suis pas le seul gardien dans ce bateau, a-t-il mentionné. Il se marque plus de buts dans la LNH, il faut maintenant s’attendre à donner trois ou quatre buts par rencontre. Mais nous devons encore réaliser le gros arrêt au bon moment.»

Si Luongo n’a plus une santé de fer, sa simple présence demeure essentielle pour les succès de l’équipe.

«Roberto a encore un impact important au sein de notre équipe, même à 39 ans, a raconté le défenseur Michael Matheson. À mes yeux, il est encore l’un des meilleurs gardiens de la LNH. Il inspire la confiance et il rassure ses coéquipiers.»

Encore du plaisir

Sur papier, Luongo a un contrat jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. À la fin de cette entente, il aurait 43 ans.

«Tout le monde me le demande si je veux jouer encore longtemps, a-t-il précisé. Je n’ai pas une date en tête. Je ne peux pas dire combien d’années qu’il me reste. J’ai encore la passion pour le hockey, j’aime encore ça. C’est un peu plus difficile dernièrement en raison de la préparation et la récupération. Mais je suis prêt à y mettre le travail nécessaire.»

«J’ai encore plus de plaisir qu’à 25 ou 26 ans. Si je n’aimais plus ça, je ne serais plus là. Quand j’étais plus jeune, j’étais plus sérieux, je ne m’amusais pas autant. Je prends ça plus relaxe.»

Près de Belfour

Peu importe quand il rangera son masque et ses jambières, Luongo laissera un héritage important. Le gardien originaire de St-Léonard se retrouve déjà au 4e rang de l’histoire de la LNH avec 479 victoires, cinq de moins qu’Ed Belfour. Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551) dominent ce palmarès.

«Je ne regarde pas ça, a-t-il dit. C’est plus les journalistes qui m’en parlent. Je veux juste gagner des matchs et participer aux séries. Mais vous faites un bon travail pour me rappeler mes statistiques ! Je ne rattraperai pas Brodeur. J’aurais besoin de dix autres années. Je ne sais pas si nous reverrons un autre gardien comme Martin. Il gagnait 40 matchs par année et il en jouait 70 ou 75.»

«Mais il y a une chose qui me manque et c’est une conquête de la Coupe Stanley, a-t-il enchaîné. J’y pense tous les jours. Ça restera toujours dans mon esprit. J’ai eu une chance de la gagner, mais je n’ai pas eu l’occasion d’y retourner depuis 2011. J’aimerais tellement rejouer une finale avant de me retirer.»