L’entraîneur des Broncos de Humboldt démissionne

L’entraîneur-chef des Broncos de Humboldt, Nathan Oystrick, a démissionné de son poste, vendredi.

L’ancien porte-couleurs des Thrashers d’Atlanta, des Ducks d’Anaheim et des Blues de St. Louis en a fait l’annonce sur son compte Twitter.

«Je me retire de mes fonctions avec les Broncos de Humboldt, a-t-il écrit. Malgré le stress extrême et la pression constante de travailler avec l’organisation, j’ai donné le meilleur de moi-même et je suis fier de la performance des joueurs ainsi que de la mienne, cette saison. Je publierai un communiqué officiel bientôt.»

Oystrick avait été embauché en juillet dernier et avait la lourde tâche de remplacer Darcy Haugan. Ce dernier a péri avec 15 autres personnes dans l’accident d’autobus ayant secoué la planète hockey le 6 avril 2018.

Sous la gouverne de l’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey, les Broncos ont maintenu une fiche de 23-13-2-1 cette saison. Ils occupent le deuxième rang de leur section dans la Ligue junior de la Saskatchewan.