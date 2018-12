Lafrenière critiqué publiquement : pourquoi, Monsieur Hunter?

Publié aujourd'hui à 17h25

Mis à jouraujourd'hui à 17h45

J'ai dû relire deux ou trois fois la plus récente déclaration de Tim Hunter pour être certain que j'avais bien compris.

L'entraîneur-chef d'Équipe Canada junior 2019 n'est pas passé par quatre chemins pour décrire la performance d'Alexis Lafrenière et Joseph Veleno lors des deux premiers matchs du tournoi.

L'ancien policier des Flames de Calgary, des Nordiques de Québec, des Canucks de Vancouver et des Sharks de San Jose a été cinglant, en particulier à l'égard du plus jeune joueur de l'équipe canadienne (et du tournoi de cette année), Alexis Lafrenière.

«On lui a montré des séquences contre le Danemark et il patinait en rond comme si c'était une séance de patinage libre, a déclaré le pilote de l'équipe canadienne. On lui a dit qu'il devait améliorer des choses, sans quoi nous allons limiter son temps de jeu.»

Venant d'un ancien joueur qui n'a jamais marqué plus de 11 buts en une saison dans la Ligue nationale de hockey, la déclaration a de quoi surprendre.

Mais au-delà de la sortie de Tim Hunter et de sa carrière de plus de 800 matchs dans la LNH ( 3146 minutes de pénalité!), il y a quelque chose de profondément incompréhensible dans sa sortie.

L'exemple de Comtois

Au fil des ans, les autorités de Hockey Canada ont pris un grand soin de laver leur linge sale en famille. On ne gère pas les crises internes... à l'externe.

Prenez seulement le cas de Maxime Comtois l'an dernier.

La direction d'ÉCJ a géré la situation dans ses propres rangs et non dans les médias. C'est la seule et unique chose à faire dans un tournoi de courte durée où on doit limiter les erreurs et gérer la pression médiatique.

Pourquoi faire différent cette année? Parce qu'Alexis Lafrenière est le plus jeune joueur de l'équipe?

Parce qu'il ne remplit pas un rôle de premier plan dans le tournoi de cette année? Que même s'il sort affaibli de l'exercice, on s'en fout un peu?

Une déclaration étonnante

La déclaration de Tim Hunter a de quoi étonner. Le peu de considération qu'on accorde à la confiance d'un jeune joueur de ce talent est plutôt surprenant.

Le Canada a remporté ses deux premiers matchs et les représentants de l'unifolié peuvent tirer une bonne leçon de la victoire à l'arraché contre la Suisse.

Quelques jours après avoir laissé sous-entendre dans les médias du Canada anglais que Lafrenière serait le dernier joueur retranché si tous les joueurs restants au camp de sélection étaient en santé, le voilà qu'il est pointé personnellement dans les médias après deux jours d'action.

Je ne suis pas de ceux qui crient à l'injustice des joueurs québécois au sein du programme national. Je ne bois pas de cette eau même si de nombreux joueurs d'ici sont sortis amers de leur expérience au sein d'Équipe Canada junior.

Je vois mal comment un entraîneur-chef québécois aurait pu humilier une jeune vedette du Canada anglais dans les médias en début de tournoi comme vient de le faire Tim Hunter.

Il y aurait eu une levée de bouclier et je vous laisse imaginer les effets collatéraux pour la suite des choses...

La sortie de l'entraîneur-chef d'ÉCJ 2019 laisse perplexe. J'aimerais comprendre comment une sortie comme celle-là dans les médias va aider Alexis Lafrenière à rebondir dans ce tournoi et sincèrement, je n'y arrive pas.

Pourquoi Monsieur Hunter?