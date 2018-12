Jon Jones humilie une journaliste en direct

Le controversé combattant de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) Jon Jones a encore une fois fait réagir, jeudi, quand il a jugé bon d'humilier une journaliste l’ayant questionné sur ses tests antidopage positifs.

Souvent dans l'eau chaude, Jones effectuera son retour dans l'octogone en affrontant Alexander Gustafsson pour le championnat des mi-lourds, samedi, après une suspension de 15 mois pour un test antidopage positif en juillet 2017.

Or, en conférence de presse d'avant-combat, jeudi, Jones s’en est pris à Izabelle Kostic, une journaliste suédoise qui lui posait des questions irritantes qu'aucun de ses collègues n'a osé formuler.

«Comment se fait-il que ce soit la troisième fois qu'on détourne l'attention du combat et des autres combattants vers toi et tes tests positifs? Qu'est-ce qui explique le résultat positif de ce test?», a demandé l'une des seules journalistes féminines sur place.

Visiblement irrité, Jones a immédiatement refusé de répondre en exigeant une nouvelle question. Cependant, Kostic n’a pas lâché le morceau en dirigeant la même question au président de l'organisation, Dana White. D'un ton extrêmement condescendant, Jones a ordonné à la dame de s'asseoir, avant de demander qu'on lui retire son micro.

«Sois une meilleure journaliste. Tu es nulle», a continué l'athlète.

Swedish MMA journalist Izabelle Kostic (of Kimura. Se) appears at tonight’s #UFC232 press conference and calls out the company over the Jon Jones situation in the face of ridicule from Jones, Dana, and the crowd. This is AWESOME. Love this woman. pic.twitter.com/Qn4NI4F5Pk