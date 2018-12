David Backes suspendu pour ce coup à la tête?

L’attaquant des Bruins de Boston David Backes pourrait écoper d’une suspension, car il devra discuter avec les responsables du service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale, vendredi.

Le vétéran a asséné un coup à la tête de Blake Coleman, des Devils du New Jersey, tard en troisième période lors du match de jeudi, que les Bruins ont perdu au compte de 5 à 2. Il a reçu une punition pour son geste et sa victime en a profité pour inscrire son deuxième but de la soirée en poussant la rondelle dans une cage déserte.

Backes a totalisé huit minutes de pénalité en 33 rencontres cette saison. Il revendique trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points.

La formation du Massachusetts visitera les Sabres de Buffalo, samedi.

La LNH pige dans les poches de Dustin Byfuglien

Le défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien a été mis à l’amende par la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Le patineur au gabarit imposant devra remettre 2500 $ au fonds d’urgence des joueurs pour avoir assené un coup de bâton à l’attaquant Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, jeudi.

Celui-ci connaissait tout un match, lui qui avait déjà inscrit deux buts avant le geste de Byfuglien. Le porte-couleurs des Jets a été puni sur la séquence et Gaudreau en a profité pour compléter son tour du chapeau.

Les Flames ont finalement remporté ce duel par la marque de 4 à 1.

Cette saison, Byfuglien a amassé quatre buts et 24 mentions d’aide pour un total de 28 points en 31 parties.