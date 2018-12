Après une remise en question, Samuel Girard a retrouvé la flamme

Champion olympique sur 1000 mètres lors des derniers Jeux olympiques d'hiver, le patineur de vitesse sur courte piste Samuel Girard a vécu une période difficile après son triomphe.

«Ç'a été difficile [après les Jeux] et c'est ce qui explique un peu les moins bons résultats que j'ai eus lors de la première Coupe du monde de la saison. Il y a un processus de remise en question cet été à savoir si je continue, à savoir si j'aime toujours patiner», a mentionné Girard lors d'une entrevue à l'émission le Québec Matin.

«Les Jeux olympiques, c'est tellement gros. Lorsqu'on arrive ensuite en Coupe du monde, on voit la différence», a-t-il ajouté.

L'athlète originaire de Ferland-et-Boilleau au Saguenay n'a toutefois pas baissé les bras. Après des résultats décevants lors de la Coupe du monde de Calgary, il a rebondi avec une prestation quasi sans faille à Almaty au Kazakhstan, remportant au passage deux médailles d'or, dont une au 500 mètres individuel, ainsi qu'une médaille d'argent.

Il attribue ce second souffle à l'arrivée d'Éric Bédard dans son coin. Il a même qualifié l'arrivée de ce nouvel entraîneur de point tournant de son été.

«C'est un peu le point tournant de l'été. Nous avonsbeaucoup parlé et avons trouvé de nouveaux objectifs pour les quatre prochaines années afin d'être encore meilleurs aux prochains jeux. Et là, d'avoir gagné une médaille avec Éric, ç'a enlevé un peu de pression. Cela a fait en sorte que lorsque je suis revenu au pays, j'avais encore plus le goût de travailler en vue des prochains jeux.»

«Même moi j'ai été surpris!»