Le Toronto FC confirme l'embauche de Laurent Ciman

Laurent Ciman est officiellement un membre du Toronto FC.

Le club de la Ville-Reine a confirmé avoir fait l'acquisition de l'ex-défenseur de l'Impact de Montréal avec la première sélection de la liste d'allocation du circuit nord-américain. Le contrat est d'une durée de deux ans.

L’«Allocation Order» permet en effet aux équipes de recruter un joueur qui effectue un retour en Amérique du Nord. Ciman s'est joint à la formation de Dijon, en Ligue 1 de France, après avoir entamé la saison avec le LAFC.

«Nous sommes ravis d’ajouter un joueur possédant la vaste expérience de Laurent», a déclaré Tim Bezbatchenko, vice-président principal, Opérations de football du TFC.

«C'est un joueur qui a été capitaine de deux équipes de la MLS, un joueur étoile et le défenseur de l'année. C'est un excellent passeur, un pilier à l'arrière, un compétiteur passionné et fougueux. Nous avons hâte qu'il rejoigne notre club et qu'il devienne une partie importante de notre groupe.»

Le «général» souhaitait revenir au Canada car les soins dont bénéficiait sa fille, atteinte d’autisme, «ne sont pas aussi pointus qu’outre-Atlantique» en France.

Ciman a passé la dernière saison avec le LAFC après avoir été échangé par l’Impact de Montréal en retour de Raheem Edwards et Jukka Raitala.



Il s’était entendu avec Dijon en août dernier, mais il n’a été titulaire que dans sept des 14 matchs auxquels il a participé.