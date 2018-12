LCF : un camp de développement pour des joueurs mexicains

Les équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) auront l’occasion de recruter des joueurs mexicains à l’occasion d’un camp d’évaluation auquel participeront des joueurs professionnels et des joueurs universitaires, le 13 janvier à Mexico.

Environ 45 athlètes tenteront de se mettre en valeur en prenant part au développé couché (225 lb), au saut vertical, au saut horizontal, au sprint sur 40 verges, à l’épreuve des trois cônes, au test des changements de direction, puis à d’autres épreuves propres à chaque position.

Ils auront également l’occasion de rencontrer en personne des représentants des différentes équipes. Un repêchage sera ensuite tenu le lendemain.

«C’est un excitant pas vers l’avant pour notre partenariat avec le LFA», a déclaré Randy Ambrosie, le commissaire de la LCF.

«Au fil des années, nous voulons élargir l'empreinte internationale de la LCF et faire croître le sport du football partout dans le monde, en donnant aux meilleurs joueurs de la planète l'accès à notre ligue et en offrant à plus de jeunes Canadiens l'occasion de jouer et de se développer dans d'autres pays avant de peut-être recommencer à jouer dans la LCF. »

En vertu d’une lettre d’intention signée au mois de novembre, la LCF et la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) comptent collaborer sur plusieurs projets. Cette entente pourrait également aboutir à la tenue de parties de la LCF en sol mexicain.