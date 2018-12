Inter Milan : des matchs à huis clos après des chants racistes

L'Inter Milan devra disputer deux matches à huis clos à San Siro comme sanction contre les cris racistes ayant visé mercredi le défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly et d'autres «chants insultants», a annoncé jeudi l'instance disciplinaire de la Ligue italienne de football.

Lors de ce match, remporté 1-0 par l'Inter Milan, Koulibaly a été la cible de cris de singe à plusieurs reprises, notamment au moment de son expulsion pour un deuxième carton jaune.

L'Inter a également été sanctionnée d'un huis clos partiel concernant seulement «le deuxième anneau vert», c'est-à-dire le Virage Nord, où sont installés les principaux groupes de supporters du club nerazzuro.

La vedette Cristiano Ronaldo, membre de la Juventus, a déploré les incidents.

«Dans le monde et dans le football, je veux toujours de l'éducation et du respect. Non au racisme et à toute infraction et discrimination !!!», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Koulibaly suspendu

Dans son communiqué, l'instance disciplinaire de la Ligue mentionne des «chants offensants à caractère raciste (...) envers Kalidou Koulibaly», mais aussi des «chants insultants à caractère territorial» à l'encontre des supporters napolitains.

Le même communiqué précise que Koulibaly sera lui-même suspendu deux matches après son expulsion mercredi.

La première journée de suspension est liée à une accumulation de cartons jaunes. La deuxième est justifiée par la Ligue par "les applaudissements ironiques adressés au directeur de jeu".

Koulibaly a été expulsé à un quart d'heure de la fin du match pour deux cartons jaunes reçus coup sur coup, le premier pour une faute sur Politano, le deuxième pour avoir applaudi l'arbitre.

Le pointage était alors de 0-0 et Naples a finalement perdu 1-0.