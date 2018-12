Une importante figure du soccer américain décède

Un homme qui n'a vraiment plus besoin de présentation au sein de la communauté soccer est décédé, mardi

Âgé de 65 ans, Siegfried «Sigi» Schmid, qui a entraîné un total de 20 saisons dans la Major League Soccer, était en attente d'une transplantation cardiaque, transplantation qui n'est finalement jamais arrivée. Il avait été hospitalisé il y a 3 semaines.

Former Galaxy coach Sigi Schmid has died at 65, three weeks after being hospitalized at Ronald Reagan UCLA Medical Center in need of a heart transplant https://t.co/pPMbASxrcw

