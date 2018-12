Un espoir des Royals offre le cadeau ultime à ses parents

Classé parmi les meilleurs espoirs du baseball majeur, le lanceur droitier de l’organisation des Royals de Kansas City Brady Singer n’a pas oublié les nombreux sacrifices faits par ses parents pour lui permettre de réaliser ses rêves. Il les a remerciés en les libérant de leurs dettes, le jour de Noël.

Le jeune athlète a publié mardi une vidéo émouvante sur son compte Twitter dans lequel on peut voir sa mère lire une lettre qu’il a lui-même écrite.

«Aujourd’hui est une journée spéciale dans mon cœur, confie l’artilleur dans son message présentant la vidéo. [Je veux] redonner à deux personnes qui ont tout donné pour mon frère et moi. Je ne les remercierai jamais assez. Je vous aime maman et papa.»

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c