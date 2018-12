Tom Brady : «Je serai de retour»

Tom Brady a dissipé les doutes concernant son avenir dans la NFL. À priori, la retraite n’est pas une option pour le vétéran de 41 ans.

Dans une entrevue accordée au réseau radiophonique Westwood1, mercredi, le quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a indiqué qu’il entend revenir au jeu la saison prochaine.

«Je crois absolument que je serai de retour (en 2019), a-t-il déclaré. J’en ai parlé pendant longtemps. Mon objectif est non seulement de revenir l’an prochain, mais les saisons suivantes aussi. J’essaierai d’en ferai le plus possible.»

Brady a connu son lot d’ennuis, cette saison. Pour la première fois en cinq ans, il a lancé plus de neuf interceptions et son pourcentage d’efficacité a chuté au cours des trois dernières campagnes (67,4, 66,3, 65,4). À quelques jours du dernier match du calendrier, son total de passes de touché (25) est à son plus bas depuis 2013.

Les cibles sont de plus en plus limitées pour le pivot étoile : Josh Gordon est suspendu indéfiniment, tandis que le receveur Julian Edelman et l’ailier rapproché Rob Gronkowski ne sont pas à 100%.

Les Patriots trônent au sommet de la section Est de l’Association Américaine avec un dossier de 10-5 – la seule supérieure à ,500 dans cette division. Ce rendement est surtout grâce à leur fiche parfaite de 7-0 à domicile.

La Nouvelle-Angleterre accueille les Jets de New York, ce dimanche.