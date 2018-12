NFL : plusieurs importants matchs à venir

C’est la dernière semaine d’activités au calendrier de la saison régulière dans la NFL et, déjà, plusieurs matchs prendront des airs de duels des séries avec des enjeux importants.

Neuf des 12 équipes qui prendront part au tournoi éliminatoire de janvier sont déjà déterminées, soit les Patriots, les Texans, les Chiefs, les Chargers, les Cowboys, les Bears, les Saints, les Rams et les Seahawks. Toutefois, en plus des équipes qui luttent toujours pour l’obtention d’un billet, la majorité des équipes qualifiées se battent encore pour un positionnement avantageux.

Dans la conférence Américaine, les Chiefs tentent d’être semés premiers et d’obtenir l’avantage du terrain pour les séries. Pour ce faire, ils devront battre les Raiders. Dans le cas étonnant d’un revers, et si les Chargers renversent les Broncos, ce serait tout un branle-bas de combat avec les Chargers qui remporteraient la division Ouest et les Chiefs qui glisseraient au cinquième rang dans la conférence.

Les Patriots, actuellement semés deuxièmes, confirmeront ce rang avec une victoire face aux Jets. Et si les Chiefs devaient perdre, les Patriots hériteraient du premier rang.

Les Texans sont dans le rétroviseur des Patriots et peuvent encore leur ravir le deuxième rang s’ils battent les Jaguars et que les Patriots perdent. Au contraire, en cas de défaite, les Texans pourraient même perdre le titre de la division Sud aux mains du vainqueur du duel crucial entre Colts et Titans. Le gagnant de ce choc sera des séries, tandis que le perdant sera en vacances.

Dans la division Nord, c’est une lutte à finir entre Ravens et Steelers. Les Ravens doivent battre les résurgents Browns pour décrocher la couronne. Pour survivre, les Steelers doivent espérer renouer avec la victoire face aux Bengals, en plus d’un coup de main des Browns. Sinon, pas de séries pour la première fois depuis 2013.

Tout un changement !

Dans la conférence Nationale, les Saints ne jouent pour rien, eux qui sont déjà assurés du premier rang et de l’avantage du terrain. Tout comme les Cowboys, qui termineront au quatrième rang, peu importe l’issue de leur match.

Les deux finalistes de la conférence l’an dernier, les Eagles et les Vikings, sont dans un tout autre au monde cette année tandis qu’ils luttent pour la dernière place disponible en séries. Si les Vikings ont raison des Bears, leur saison se poursuivra. Si toutefois ils s’inclinent et que les Eagles battent les Redskins, la dernière place disponible leur reviendra.

Les Rams s’approprieront le deuxième rang dans la conférence et un précieux congé au premier tour éliminatoire s’ils battent les 49ers ou si les Bears perdent face aux Vikings. Ils ne peuvent donc pas ralentir la cadence.

Que la vraie saison commence !