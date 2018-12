Le Noël des Canadiens

Le congé de Noël a permis à plusieurs d'être entourés de leurs proches, déguster des mets traditionnels et, évidemment, déballer quelques cadeaux. Les joueurs des Canadiens de Montréal ne font pas exception.

Plusieurs ont pris le temps de souhaiter leurs meilleurs voeux aux partisans.

🎅🏼Merry Christmas Everyone🎅🏼 — Victor Mete (@vmete98) 25 décembre 2018

Merry Christmas everyone! From my family to yours, wishing you all health and happiness over the holidays! Best time of the year ❤️🎄🎅🏻 — Max Domi (@max_domi) 25 décembre 2018

D'autres joueurs du Tricolore ont partagé des photos dans leur intimité. Voici comment ils ont passé leur relâche de quatre jours:

«Maestro» Peca, lui, s'est tourné vers son instrument préféré pour transmettre ses voeux.

Matthew Peca souhaite de Joyeuses Fêtes aux partisans des Canadiens... avec des airs de Noël au piano.



Matthew Peca wishes Habs fans a happy holiday season the only way he knows how... 🎹#GoHabsGo pic.twitter.com/hPsQpMbOL6 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 23 décembre 2018

Vous avez attendu à la dernière minute pour emballer vos cadeaux? Nous aussi.



🎅



Waited until the last minute to wrap those gifts? Same. #HoHabsHo pic.twitter.com/3sPwmDTKaF — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 24 décembre 2018

Joyeux Noël! / Merry Christmas everyone! / Šťastné a veselé všetkým 🎅🎄 pic.twitter.com/15iIoICW9t — Tomas Tatar (@TomasTatar90) 26 décembre 2018

Enfin, Tomas Plekanec, qui a le CH tatoué sur le coeur, a transmis ses souhaits depuis la République tchèque.