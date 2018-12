CMHJ: Canada - Danemark

Le Canada affronte le Danemark, mercredi soir, lors de son premier match du tournoi à la ronde du Championnat du monde de hockey junior, à Vancouver.

Le pointage est de 6-0 pour le Canada en deuxième période.

----------------------------------------------------------------

2E PÉRIODE

11:41 - Pénalité! Lucas Andersen fait trébucher Evan Bouchard et offre un avantage numérique au Canada.

08:36 - Pénalité! Alexis Lafrenière marque son bâton trop élevé et atteint le gardien danois au passage.

07:45 - BUT! Jack Studnicka marque d'un bon tir des poignets. Cody Glass et Evan Bouchard obtiennent les aides. 6-0 CAN

07:05 - Pénalité! Oliver Kjaer retarde le match. Il passera deux minutes au banc des punitions.

02:11 - Pénalité! Jared McIsaac fait trébucher un rival. Au cachot!

01:50 - BUT! Morgan Frost, encore lui, réussit son tour du chapeau à la suite d'une passe parfait de Nick Suzuki. 5-0 CAN

00:45 - BUT! Maxime Comtois accepte la remise de Cody Glass avant de décocher un bon tir des poignets. Soegaard fait l'arrêt, mais Comtois marque sur le retour de lancer. 4-0 CAN

00:00 - Début de la période

----------------------------------------------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:17 - BUT! Morgan Frost, encore lui, remplace Joe Veleno sur la patinoire, hérite du disque et déjoue le gardien danois du côté rapproché. 3-0 CAN

12:31 - Pénalité! Markus Phillips fait trébucher un rival. Il ira réfléchir deux minutes au banc des punitions.

10:50 - Le Danemark frappe à la porte, mais Michael DiPietro réalise un bel arrêt.

08:32 - BUT! Owen Tippett complète un superbe jeu de Cody Glass et Morgan Frost pour doubler l'avance du Canada. Le gardien danois n'y peut absolument rien. 2-0 CAN

04:42 - BUT! Morgan Frost ouvre la marque. Il hérite du disque dans l'enclave. Seul, il n'a aucune difficulté à déjouer le gardien Mads Soegaard. 1-0 CAN

00:00 - Début du match

----------------------------------------------------------------

La troupe de Tim Hunter amorcera ainsi sa marche vers une potentielle deuxième médaille d'or consécutive.