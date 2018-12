CMHJ : les Tchèques ouvrent le bal avec une victoire

David Kvasnicka a joué les héros en prolongation pour la République tchèque, qui a vaincu la Suisse 2 à 1 mercredi, à Vancouver, lors du match d’ouverture du Championnat du monde de hockey junior (CMHJ).

Le défenseur de 19 ans a profité de la circulation devant le filet pour battre Lucas Hollenstein d’un tir des poignets.

Si Kvasnicka a permis à son équipe de l’emporter, le gardien Lukas Dostal a également joué un rôle important dans la victoire. L’espoir des Ducks d’Anaheim a réalisé de nombreux arrêts-clés, particulièrement au troisième vingt. Il a complété son match avec 26 arrêts.

En deuxième période, c’est le capitaine de la formation suisse, Nando Eggenberger, qui a inscrit le premier but de l’édition 2019 du CMHJ. Positionné à l’embouchure du filet et profitant d’un avantage numérique, il a intercepté un tir raté de la pointe et a battu le gardien adverse en se retournant rapidement.

Pour le jeune homme de 19 ans, il s’agit d’un deuxième point en 11 parties en CMHJ, lui qui en est déjà à sa troisième participation.

La réussite d’Eggenberger a cependant réveillé les Tchèques qui ont créé l’égalité moins de deux minutes plus tard grâce à Martin Kaut.

À leurs prochains matchs, les Suisses affronteront les Canadiens, jeudi, tandis que les Tchèques se mesureront aux Russes, vendredi.