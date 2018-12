CH: Karl Alzner rappelé

Les Canadiens de Montréal ont rappelé le défenseur Karl Alzner du Rocket de Laval, mercredi.

De plus, le joueur d'arrière David Schlemko (haut du corps) a été placé sur la liste des blessés. La décision est rétroactive au 20 décembre.

Alzner évoluait avec le Rocket depuis le 27 novembre dernier, disputant 10 rencontres dans la LAH. Il a amassé deux points et maintenu un différentiel de +4 à Laval.

Alzner participera à l'entraînement des siens, jeudi. Le prochain match du Tricolore est vendredi contre les Panthers, en Floride.

Écoulant la deuxième année d’un contrat de cinq ans et de 23,125 millions $, le joueur de 30 ans a inscrit un but et récolté deux points en 10 rencontres avec le club-école du CH. Auparavant, il avait été limité à une mention d’aide en huit parties avec le Tricolore.

En 18 matchs cette saison, Schlemko a cumulé deux aides.