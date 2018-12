Kerry Fraser nargue Michel Bergeron et... Alain Côté!

Au Québec, surtout dans la Vieille Capitale, le nom de Kerry Fraser sera à jamais associé au but qu'il a refusé à Alain Côté, des Nordiques de Québec, le 28 avril 1987.

L'ex-arbitre de la Ligue nationale de hockey à la chevelure intacte en a rajouté plus de 31 ans plus tard, en lançant un message amical aux deux légendes du Fleurdelysé, le jour de Noël, le maillot québécois au dos.

«Joyeux Noël à mes amis Alain Coté et Michel Bergeron. J'affectionne mon chandail signé ainsi que votre amitié, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Joyeux Noel a mes amis Alain Cote’ et Michel Bergeron. I treasure my signed jersey& your friendship....FYI...I’ve been a good boy & Santa brought me new Ping G400Max Clubs. Guaranteed to Drive the ball right between the posts of the fairway...that Goal will be Good for sure! pic.twitter.com/60S02lE9RY