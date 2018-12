Équipe Canada : Une lutte à finir devant le filet

Le gardien canadien Michael DiPietro ne s’est pas cassé la tête pour retenir son plan de match en vue du Championnat du monde de hockey junior qui s’amorcera mercredi en Colombie-Britannique. Il l’a écrit sur son bloqueur.

Admettant au psychologue Ryan Hamilton qu’il avait vécu quelques difficultés au terme d’une victoire de 5 à 3 des représentants de l’unifolié contre la Suisse à l’occasion d’un match préparatoire mercredi, l’espoir des Canucks de Vancouver est passé à l’acte.

«[Il faut] prendre les choses une rondelle à la fois, a dit DiPietro, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Et ensuite, c’est l’ABC: soit conscient (aware), respire (Breathe) et choisi. Soit conscient de ce qui t’entoure, soit conscient si ton esprit dérive, respire et choisi ce sur quoi tu te concentres. C’est simplement mental.»

Cet ABC, DiPietro a commencé à l’utiliser l’année dernière, lorsqu’il avait été retranché par Équipe Canada junior. Il avait alors enregistré le message sur son téléphone pour se motiver, sachant qu’il avait une autre chance d’être sélectionné lors de l’édition suivante.

Et l’occasion est grande pour lui, puisque les partisans des Canucks, qui fondent de grands espoirs en lui, pourront l’épier de près, puisque les rencontres seront disputées à Vancouver et à Victoria.

«C’est vraiment excitant et c’est au Canada, avec tout ce que ça implique. Puis, étant un espoir des Canucks, je dois simplement me rappeler de garder les choses simples et de juste garder les buts.»

Une lutte à finir

Pour l’instant, l’entraîneur-chef Tim Hunter n’a pas fait de choix clair quant à la sélection d’un gardien numéro 1. DiPietro luttera ainsi avec Ian Scott pour l’honneur de disputer les matchs éliminatoires si le Canada poursuit sa route au terme du tournoi préliminaire.

L’instructeur a d’ailleurs déclaré la fin de semaine dernière qu’il y avait de «bonnes chances» que les deux portiers se séparent le travail lors des deux premiers duels, contre le Danemark le 26 décembre et la Suisse le 27.

De l’avis du conseiller aux gardiens Fred Brathwaite toutefois, les enjeux et l’importance d’un match ne devrait pas avoir d’impact sur le jeu des gardiens.

«Il faut s’occuper d’une rondelle à la fois et ne pas penser au fait que c’est l’aréna des Canucks, a-t-il avancé. [DiPietro] doit juste jouer, affronter un tir à la fois et vouloir être dans cette situation.»

«Quand tu joues pour le Canada, tu es nerveux et la pression est réelle. Il faut accepter que vous êtes dans cette situation et jouer le match que vous voulez jouer.»

Que ce soit comme gardien partant ou comme substitut, DiPietro tentera d’aider le Canada à remporter un deuxième titre de suite après avoir vaincu la Suède en finale l’année dernière, à Buffalo.