Un souhait pour le CH: les séries

Publié aujourd'hui à 10h25

Mis à jouraujourd'hui à 10h30

En cette période de réjouissance, on offre nos meilleurs vœux aux membres de notre famille, à nos ami(es) et à nos collègues de travail.

Santé, bonheur et succès, c’est généralement ce que l’on souhaite à nos proches pour la prochaine année.

Je pense qu’on peut aussi commencer à souhaiter que les Canadiens de Montréal surprennent tout le monde en participant aux séries éliminatoires au mois d’avril prochain.

Les chances de voir le Tricolore réaliser un tel exploit sont de plus en plus grandes alors qu’elles étaient presque nulles en début de saison.

Qui l’eût cru?

On se retrouve à la pause de Noël, et bientôt à mi-chemin dans la saison, et la troupe de Claude Julien est au plus fort de la course pour une place dans le tournoi printanier.

Rien n’est parfait et rien n’est acquis. C’est vrai. Une place en séries est loin d’être assurée.

Toutefois, reconnaissons que l’équipe trouve toujours une façon de se démarquer et de surmonter des obstacles.

Les Canadiens ont joué les 24 premiers matchs sans Shea Weber. Carey Price a connu des ennuis lors du premier quart de la saison, certains défenseurs ont éprouvé des difficultés et l’avantage numérique cherche toujours son rythme.

Cependant, l’équipe est toujours dans le portrait des séries. C’est remarquable. On peut commencer à rêver.

Rêver fait du bien et crée de l’espoir et du bonheur.

Joyeux Noël à tous et à toutes.

Passez du bon temps en famille et avec vos proches.