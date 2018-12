Sergei Bobrovsky est dans sa zone

Le gardien des Blue Jackets de Columbus Sergei Bobrovsky a été définitivement dominant lors de ses quatre derniers départs, si bien que la Ligue nationale du hockey (LNH) en a fait sa première étoile de la semaine, lundi.

Remportant l’ensemble de ses duels, le Russe de 30 ans a bloqué 130 des 134 tirs dirigés contre lui. Bobrovsky a également réalisé ses deux premiers blanchissages de la saison, frustrant les patineurs des Golden Knights de Vegas (28 arrêts) et des Devils du New Jersey (39 arrêts). Au cours de cette séquence, il a maintenu une moyenne de buts accordés de 1.00 et un impressionnant taux d’efficacité de ,970.

Homme de peu de mots, Bobrovsky est conscient que lui et son équipe jouent du bon hockey présentement. Il ne veut cependant pas rien tenir pour acquis.

«C’est vraiment important de ne pas se satisfaire de ça, a-t-il dit au site internet de sa formation à la suite de sa dernière victoire contre les Devils, dimanche. Nous avons quelques jours de congé, il faut reposer nos corps, prendre du temps en famille et éventuellement se remettre au travail. C’était une très bonne séquence avant la pause, mais nous ne devons pas nous assoir sur nos lauriers.»

Remontée

Pour l’ensemble de sa saison, Bobrovsky se classe au 21e rang des gardiens de la LNH, autant pour la moyenne (2,68) que pour le taux (,913). Tout comme la majorité de ses coéquipiers, il connaît ses meilleurs moments de la campagne. Il a aidé les Blue Jackets à effectuer une remontée un classement de la section Métropolitaine. Columbus est deuxième, à deux petits points des meneurs, les Capitals de Washington.

La formation de l’Ohio et Bobrovsky tenteront de poursuivre sur leur lancée jeudi lorsqu’ils visiteront les Rangers à New York.

Autres étoiles

Le défenseur Morgan Rielly et l'attaquant Nikita Kucherov ont pour leur part reçu respectivement les deuxième et troisième étoiles de la semaine.

Le premier a inscrit neuf points (trois buts et six mentions d’aide) lors des quatre victoires des Maple Leafs de Toronto, alors que le second a aussi amassé neuf points (deux buts et sept aides) dans les trois gains du Lightning de Tampa Bay.