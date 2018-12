Les grands retraités de 2018

Parmi les grands athlètes qui ont mis un terme à leur carrière sportive en 2018, certains laisseront un souvenir impérissable aux Québécois.

En voici cinq qui, au fil des ans, ont su nous toucher et nous épater.

Erik Guay

Canadien le plus titré de l’histoire en Coupe du monde avec 25 médailles, Erik Guay a effectué sa dernière descente sur le circuit en novembre, à Lake Louise, à l’âge de 37 ans. À son palmarès, le Québécois compte des titres mondiaux en super-G (2017) et en descente (2011) ainsi qu’un Globe de cristal en super-G (2010). Guay s’est non seulement établi comme le plus grand skieur canadien de l’histoire, mais aussi comme un modèle de persévérance et de résilience.

Marianne St-Gelais

Triple médaillée olympique, Marianne St-Gelais a rangé définitivement ses lames après les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste de Montréal, au printemps dernier. Deux fois vice-championne du monde (2016 et 2017), l’athlète de Saint-Félicien a été une ambassadrice hors pair pour son sport tant sur la glace qu’à l’extérieur. Son énergie, sa combativité et sa candeur en ont fait une des athlètes phares de sa génération au Québec.

Caroline Ouellette

Pilier de l’équipe nationale féminine de hockey, Caroline Ouellette a tiré sa révérence en septembre au terme d’une longue et prolifique carrière. Au fil des ans, la Québécoise de 39 ans a récolté quatre médailles d’or olympiques, six titres mondiaux et quatre Coupes Clarkson. Jusqu’à ce jour, elle est la troisième meilleure marqueuse de l’histoire de l’équipe canadienne de hockey, avec laquelle elle a évolué pendant 16 ans.

Tomas Plekanec

Rapatrié à Montréal pour le début de la saison, Plekanec a disputé cet automne son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ironiquement, son 1001e a été son dernier dans la ligue. Ne cadrant plus dans les plans du Tricolore, avec qui il a évolué pendant 15 saisons, le Tchèque de 36 ans a choisi de prendre sa retraite de la LNH. De retour dans son pays natal, il poursuivra sa carrière de hockeyeur à Kladno et Brno.

Didier Drogba

Ancienne vedette de l’Impact de Montréal, Didier Drogba s’est retiré en septembre, à l’âge de 40 ans, dans l’uniforme du Rising de Phoenix (de l’United Soccer League). Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire, l’ancien international ivoirien a fait un passage remarqué avec l’Impact, en 2015 et 2016, totalisant 21 buts en 33 matchs. Avec 65 buts en 104 sélections, Drogba est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire.

Ils manqueront aussi au sport